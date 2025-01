Djokovic cierra la boca a todos los que pusieron en duda su lesión: "Para todos los expertos"

Novak Djokovic salió abucheado este viernes de la Rod Laver Arena después de retirarse de su semifinal ante Alexander Zverev. El serbio había sufrido problemas físicos ante Alcaraz y se había tirado dos días sin entrenar. Solo duró un set y lo perdió por 7-6, pero el público no entendió su decisión de guardar la raqueta y le dedicó una sonora pitada que ha abochornado al mundo del tenis y que hizo que su rival tuviera que pedir calma sobre la misma pista.

Ahora, un día después el serbio ha querido mandar un mensaje desde sus redes sociales para todos los escépticos que habían puesto en duda la lesión que sufría en la pierna izquierda. Djokovic hizo público el resultado de las pruebas médicas a las que se había sometido en Melbourne con un mensaje: “Pensé en dejar esto aquí para todos los ‘expertos’ en lesiones deportivas".

Captura La imagen de Carlos Alcaraz durante el partido ante Djokovic que está dando que hablar

Y es que tras la remontada ante Alcaraz se pusieron en duda sus molestias físicas. Alcaraz aseguró: "No digo que haya hecho show, pero en el segundo set tenía problemas y luego no vi nada”. Y McEnroe comentó: "No os dejéis engañar”.