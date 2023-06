Benzema se despide del Real Madrid: "Tenía el sueño de terminar aquí, pero la vida te da otra oportunidad"

ASÍ HEMOS VIVIDO EN TIEMPO DE JUEGO LA DESPEDIDA DE BENZEMA

Así vivimos en Tiempo de Juego el último gol de Karim Benzema con la camiseta del Real Madrid El delantero francés se despidió del Bernabéu con su gol número 354 con la camiseta del Real Madrid, al transformar un penalti cometido por Yuri. Se marchó sustituido tras el gol. 04 jun 2023 - 20:13





ANÁLISIS DE LOS COMENTARISTAS

Melchor Ruiz: "Destacaría, al margen de ser una leyenda y que es un día dificil para el presidente, Florentino ha destacado que no tiene un pero para él en todos estos años. Es imposible quedarse con un gol. Hay uno que me gusta mucho en Mestalla"

Arancha Rodríguez: "Me quedo con la emoción de Benzema, que muchos pensará que lo transmite. Me quedo con esa frase de que es un día un poquito triste donde resume todo su sentimiento. Quiero recordar que se rompió un dedo por no perderse un partido con el Real Madrid. Lo ha hecho por el amor que siente por este club. Yo me quedo con la jugada del Calderón y con cualquier gol ante el City del año pasado.

Tomás Guasch: "Declaración sincera por parte de los dos y Benzema, siendo como es, lo lleva por dentro. "Es el momento de irme del Madrid", esa es la frase que resume todo. Es un final de una etapa extraordinaria. La jugada es la del Calderón y no nos acordamos del gol de tacón al Barça en Valdebebas"

Miguel Ángel Díaz: "Me ha llamado la atención una frase de Florentino: "Muchos tardaron en entenderte". Hay un dato que le define: Es el máximo asistente y el segundo máximo goleador. Al comienzo fue muy generoso, era más importante asistir a Cristiano y luego ya tiró del carro. Si hubiera tirado los penaltis, he hecho la clasificación virtual y Benzema tendría 423 goles y Cristiano 401. Me quedo también con la jugada en Calderón, pero destacar el gol en Londres del año pasado y la chilena de verde ante el Ajax".

12.26. Florentino Pérez entrega a Benzema la insignia de oro y brillantes del club y posan juntos y sube también su hermano y mano derecha para posar con ambos.

12.23h. Sube Benzema para pronunciar su discurso de despedida.

"Es muy díficil con tantas emociones. Muchísimas gracias al Real Madrid y a mis compañeros. Tuve la oportunidad de hacer realidad mi sueño de niño gracias al presi. Vino a mi casa, con mis padres y cuando te vi pensé...trajo a Zizou a Ronaldo y me quiere en su equipo. Nunca olvidaré al Real Madrid porque es imposible, el mejor club del mundo".

"Es el momento de irme y de ver otra historia. Como dije el primer día, uno, dos, tres, ¡Hala, Madrid! Gracias también al míster por la confianza que me dio desde el comienzo, aprendí mucho contigo".

"Es un día un poquito triste porque dejo este club y me hace daño porque tenía el sueño de terminar en el Madrid, pero la vida te da otras oportunidades. Siempre veré los partidos del Madrid. Gracias a la afición también. Gracias a todos de verdad".

12.14h. Tras la difusión del vídeo, comienzan los discursos, primero el presidente Florentino Pérez:

"Es un día muy dificil para mí, me vienen muchos recuerdos. Día de emociones para los madridistas. Hace 14 años comenzó una etapa que se ha convertido en una de las más espectaculares y me quiero acordar del presidente Aulas, presidente del Olympique de Lyon porque nos facilitó el fichaje de Benzema

Desde el anuncio de despedida he notado una sensación de tristeza y no solo en los seguidores del Real Madrid. Llegaste hace 14 años y te has convertido en uno de los mejores jugadores de la historia. Es el momento de recordar lo afortunado que hemos sido al verte con esta camiseta y que no olvidaremos jamás. Todos estamos muy orgullosos de ti. Llegaste muy joven y te has convertido en una de las leyendas de nuestro club.

Has conseguido que nos emocionemos todos los que amamos el fútbol. Lo has hecho con tu talento y defendiendo los valores del Real Madrid. Referente de madridismo, compañerismo, liderazgo y dejas el Real Madrid con el cariño de toda una afición y que siempre te acompañará.

"Todo este tiempo has ido creciendo como jugador y como persona y lo has conseguido con la ayuda de tu familia. Es un día para estar feliz y satisfecho de lo que has hecho porque solo lo pueden lograr algunos elegidos. Aquí tienes todo lo que has conseguido. Cada vez que recuerdes tu trayectoria con nosotros te vendrán el recuerdo de todos los títulos que has conseguido y con un fútbol espectacular como el que hiciste la temporada pasada. Lideraste este equipo y fuiste ejemplo de lo que es esta entidad, el Real Madrid no se rinde nunca. Ningún aficionado al fútbol podrá olvidar aquellas remontadas.

Pones fin a tu etapa en el Real Madrid siendo Balón de Oro. Se va uno de los futbolistas más increíbles de nuestra historia. Has sido un ejemplo de comportamiento, ejemplo para los niños que quieren ser como tú. Como presidente durante estos años no podría ponerte un pero ni en tu comportamiento. Has decidido a decidir tu destino y tenemos que aceptarlo y respertarlo.

Gracias por todo lo que nos has dado y por lo que has significado para el madridismo. Tu leyenda durará para siempre como una bella historia de amor entre el Real Madrid y Benzema. Seguirás siendo el mejor embajador del Real Madrid. Gracias por esta historia de amor al fútbol que ya es eterna".

12:05. Comienza el acto con un aplauso al Karim Benzema con la presencia de algún compañero del galo como Lucas Vázquez, Modric, Courtois, Nacho, como ya primer capitán del Real Madrid, también está presente Raúl González Blanco, el entrenador del Real Madrid Castilla y Carlo Ancelotti junto a Roberto Carlos y Álvaro Arbeloa. Se inicia la despedida con un vídeo de los mejores momentos de Benzema en el equipo blanco.

Este martes 6 de junio a partir de las 12:00 horas tendrá lugar en la Ciudad Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida de Karim Benzema, con la presencia del presidente Florentino Pérez. El acto se podrá seguir en directo en cope.es y aplicaciones móviles.

Benzema se va del Real Madrid considerado como una de sus grandes leyendas, referente en una generación para la historia del fútbol que conquistó cinco Champions. Es el jugador con más títulos junto al brasileño Marcelo, con 25, el quinto que más partidos disputó, con 647) y segundo máximo goleador de la historia del club blanco con 353 goles, solamente por detrás de Cristiano Ronaldo (450).