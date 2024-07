El 'penúltimo' baile del 'Dibu' en su escenario favorito

Emiliano Martínez volvió a aparecer. Argentina disputó los cuartos de final frente a Ecuador y logró el pase a la siguiente ronda en un partido nada fácil. Los de Scaloni consiguieron ponerse por delante en el minuto 36 de partido gracias al tanto de cabeza de Lisandro Martínez, pero Ecuador no se rindió y consiguió la recompensa en el 91. El semifinalista se decidió en la tanda de penaltis y el 'Dibu' se colgó la capa de héroe.

Cabe recordar que no es la primera vez que el 'Dibu' demuestra su valor como portero.Ya en la Copa América celebrada en 2021 salvó al equipo en el duelo desde los once metros frente a Colombia y llevó a Argentina a la final del campeonato. En ese año, la albiceleste se impuso 1-0 a Brasil en la final con gol de Di María y alzó el trofeo en el Estadio de Maracaná.

En el Mundial de Qatar 2022 su actuación también permitió a Argentina proclamarse campeona ante Francia. Asimismo algunos aficiones franceses no solo lo han sufrido con la selección albiceleste si no que hace unos meses, Emiliano se salió en la tanda de penaltis que permitió al Aston Villa clasificarse para las semifinales de la Conference League. En aquel partido frente al Lille y en suelo francés, paró dos penas máximas y celebró con su habitual bailecito la clasificación de su equipo.

El 'Dibu' al rescate

Argentina comenzó lanzando desde los once metros. Messi cogió el balón y caminó hacia el punto de penalti, intentó el tiro a lo 'panenka' para poner por delante a la albiceleste y falló. El disparto del delantero del Inter de Miami se fue al larguero y salió por encima de la portería. La pena de la albiceleste duró tan solo unos minutos, los que tardó el 'Dibu' en ocupar su posición entre los tres palos.

Ángel Mena y Alan Minda, primero y segundo respectivamente en lanzar los penaltis de Ecuador, se encontraron con el portero argentino. Ninguno consiguió engañar al 'Dibu' Martínez que adivinó la trayectoria de ambos, sacó con una gran mano el disparo de Alan Minda y celebró con bailecito. "No estaba listo para irme a casa", aseguro el propio jugador al final del partido.

Argentina encaminó así la tanda de penaltis que le permitió vencer a Ecuador y continuar con paso firme a las semifinales de la Copa América. Su próximo rival a batir saldrá del encuentro entre Canadá y Venezuela.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La selección de Argentina durante la tanda de penaltis.EFE



Día negro para Messi

Si el 'Dibu' fue el héroe, el capitán de la albiceleste estuvo cerca de convertirse en el villano. Messi, que tantas veces salvó a su país con su magia, falló el primer penalti de la tanda y dejó toda la responsabilidad en manos del guardameta. Se atrevió con un panenka, engañó a Alexander Domínguez, pero el disparo iba demasiado tocado y el balón golpeó el larguero y se fue por encima de la portería. La cara de la estrella argentina era un poema.

Y es que Messi no llegó en plenitud a este partido de cuartos de final. Lastrado por unos problemas físicos que le han impedido rendir al máximo, su presencia era duda, pero aún así disputó los 90 minutos, hay que recordar que en estas rondas de la Copa América no hay prórroga, aunque no fue decisivo como tampoco lo ha sido en el resto del torneo donde el mejor de la albiceleste ha sido Lautaro Martínez.

Messi falla el penalti en la tanda frente a Ecuador.EFE



Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).