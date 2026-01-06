COPE
Díaz de Mera, Busquets Ferrer y Munuera Montero, los árbitros de la Supercopa de España

Díaz de Mera y Busquets Ferrer dirigirán las semifinales, mientras que Munuera Montero será el encargo de arbitral la final.

RFEF

Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

2 min lectura

Isidro Díaz de Mera, del Comité Castellano-Manchego, y Mateo Busquets Ferrer, del Balear, han sido designados por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para dirigir las semifinales de la Supercopa de España Barcelona-Athletic y Atlético de Madrid-Real Madrid, mientras que la final la pitará el andaluz José Luis Munuera Montero.

La primera semifinal entre el cuadro catalán y el vasco se jugará este miércoles y el derbi madrileño tendrá lugar el jueves. Ambos partidos empezarán a las 20.00 hora CET en el Alinma Stadium de Yeda (Arabia Saudí), en tanto que la final será el domingo también a las 20.00.

Jorge Figueroa asistirá desde el VAR a Díaz de Mera, Javier Iglesias a Busquets y Daniel Trujillo a Munuera.

Díaz de Mera dirigirá por séptima vez al Barcelona, que con el castellanomanchego ha ganado cuatro encuentros y ha perdido dos, en casa ante Rayo (0-1) y Girona (2-4). Este curso aún no le había arbitrado partido alguno.

Mientras tanto, al Athletic le ha dirigido en doce encuentros, con un balance de tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. En la presente temporada le pitó en la victoria en La Cartuja ante el Betis (1-2) y en el 0-1 encajado en San Mamés contra el Getafe.

Busquets arbitrará al Atlético por cuarta vez, tras el 1-1 en el derbi en el Metropolitano de la pasada campaña, el triunfo por 0-3 en Mestalla y la derrota en la primera jornada de esta campaña en el RCDE Stadium ante el Espanyol (2-1).

Al Real Madrid le pitará por séptima vez. El cuadro madridista ha logrado con el balear cuatro triunfos y ha cedido dos empates. Esta temporada le dirigió en el 4-0 ante el Valencia en el Santiago Bernabéu.

Munuera Montero, que pitó la final de la Copa del Rey de 2024 entre el Athletic y el Mallorca, releva como árbitro de la final de la Supercopa al extremeño Jesús Gil Manzano, que dirigió el triunfo del Barcelona ante el Real Madrid (5-2) el pasado año.

