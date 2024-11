Di María: "La única manera de ganar al Barça de Guardiola era dando patadas"

La época dorada del Barcelona de Guardiola se vio paralizada por el Real Madrid de José Mourinho, provocando una de las mayores rivalidades que se han visto en el fútbol.

Ángel Di María, jugador del Benfica, se quiso acordar de la final de la Copa del Rey de 2011 que se disputó en Mestalla, en la que el conjunto blanco se impuso por 1-0 al Fútbol Club Barcelona, con un gol de cabeza de Cristiano Ronaldo en el minuto 102 de la prórroga, tras un gran centro del 'Fideo'.

El argentino, que se fue expulsado de ese partido por doble amarilla en el minuto 120, le explicó a Juan Pablo Varsky que "la única manera de ganarle a ese Barcelona era pegando, metiendo y corriendo más que ellos"

"Eso llevó de alguna manera a que se caguen a piñas dentro de la cancha. Por momentos tenía miedo de que lesionaran al 'Enano' (Leo Messi), me preocupaba más por que no le pasara nada que por otra cosa", afirmó el campeón del mundo, preocupándose por su amigo Messi en esos partidos.

CORDONPRESS Mourinho dando indicaciones a Di María en un partido

Di María añadió que "el partido en Mestalla fue durísimo, esa final era patada y patada. Le pegué una patada a Leo Messi, que se nos iba a la contra. Lo levanté y le dije "perdón, 'Enano', pero si no te paraba nos podíais hacer gol. No me quedaba otra opción. Era jugar de esa manera, era imposible de parar".

SU fuTURO

El jugador nacido en Rosario habló de su futuro y su posible retirada del fútbol profesional, aunque no lo ve cerca.

"No, no tengo fecha, lo estoy disfrutando mucho más desde que ganamos con la selección (Argentina), es como quitarme un peso de encima. Antes tenía ese freno de ganar con la selección, pero los últimos años han sido una alegría, tengo ganas otra vez y me estoy divirtiendo", resaltaba el Fideo.

Además, reveló que ha iniciado el curso de entrenador por si acaso ejerce como técnico en un futuro: "Estoy haciendo el curso, pero lo hago por casualidad. A partir de los 30 años empecé a analizar más el fútbol, no sólo el lado del jugador, intenté verlo desde el lado del entrenador. El trabajo de un entrenador es mucho más complicado que el de jugador, pero veremos qué pasa más adelante".