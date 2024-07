Detenido el hombre que lanzó patatas fritas a Pogacar y Vingegaard: "Una tarde de borrachera..."

La imagen de la etapa 14º del Tour de Francia de 2024 no fue la más deseada por los deportistas y aficionados. En los instantes finales de la misma, cuando Pogacar entraba en solitario en la subida final a Pla d'Adeten la primera batalla en los Pirineos, tanto él como más tarde Vingegaard sufrieron un pequeño percance con un aficionado.

Y es que un hombre, a falta de 2 kilómetros para que el esloveno terminase la etapa tras su ataque final,le vació una bolsa de patatas fritas a la cara al gran favorito para llevarse el Tour de Francia. El gesto no pasó inadvertido y se mostró por televisión, permitiendo la fácil identificación del irresponsable. No obstante, la cosa no quedó ahí, puesto que cuando Jonas Vingegaard, gran rival de Pogacar, pasó a la misma altura donde se encontraba el aficionado, este decidió lanzarle las patatas restantes que le quedaban.





La imagen, que causó el inmediato rechazo en los aficionados al ciclismo, fue recogida también por la cuenta oficial en X del Tour de Francia, que compartió el siguiente mensaje: "En un mundo donde puedes ser cualquier cosa, no seas este tipo estúpido. En un mundo donde puedes ser quien quieras, no seas tan idiota".





Según el diario 'Le Parisien', se trata de un joven originario de Bretaña que había acudido a presenciar la primera etapa pirenaica del Tour de Francia acompañado de otros amigos, aficionados al ciclismo, pero que se encontraba en evidente estado de embriaguez. Además, el joven fue identificado gracias a las imágenes grabadas por las cámaras y detenido el mismo sábado por los gendarmes. Pasó la noche en la comisaría a la espera de que se le pasara la borrachera, indicó el diario.

Por otro lado, el Sindicato de Corredores anunció la presentación de una denuncia por violencia contra el espectador. Además, tras cruzar la meta de Pla d'Adet, Vingegaard se quejó del comportamiento del aficionado, ya que evidentemente podría haber provocado terribles consecuencias para los deportistas.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales, Adam Hansen, ha mostrado su agradecimiento a las autoridades francesas por su rápida actuación y ha pedido a los demás aficionados respeto por los ciclistas y no realizar acciones de estas características.