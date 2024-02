Desvelan el audio del VAR de la mano de Gavi en Getafe que tanto ha indignado a Xavi esta temporada

El canal de Jijantes sigue con la publicación de las conversaciones entre el VAR y el árbitro de campo. En la noche de este miércoles dieron a conocer la de una de las jugadas de las que más se ha quejado el Barcelona y Xavi Hernández a lo largo de la temporada. Ocurrió en la primera jornada, el 13 de agosto, en el Coliseum y supuso la anulación en el último minuto de un penalti de Juan Iglesias a Araújo por mano de Gavi.

Sobre el césped estaba el colegiado riojano Soto Grado y en el VAR Iglesias Villanueva. La jugada fue revisada durante varios minutos y al final se acabó señalando una mano previa del canterano azulgrana que llegaba desde un rebote, tal y como criticaba un Xavi Hernández que a lo largo del año ha puesto como ejemplo lo que pasó en Getafe de la disparidad de criterios a la hora de juzgar este tipo de acciones.

"Vamos a limpiarlo César, vamos a limpiarlo. El golpe es del 21 a Araújo, ahora lo vamos a ver. Amonesta a Gavi, amonesta. Fuera de aquí. Le da una patada por debajo del pie izquierdo a Araújo cuando controla el balón. ¿Lo ves suficiente? Tengo que darle una vuelta. Es tan absurdo como que le contacta.

Xavi Hernández, sobre la acción de la polémica en la que el FC Barcelona reclamó penalti



"No veo mano de Gavi por ninguna parte. Pasa todo al revés. No me gustó la reunión de los árbitros y no me ha gustado hoy. No sé qué está pasando"