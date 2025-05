El destino posible para De Bruyne tras abandonar el City: "Creo que ya se ha comprado una hermosa casa..."

Kevin De Bruyne no seguirá la próxima temporada en el Manchester City.

Publicado el 26 may 2025, 16:38 - Actualizado 26 may 2025, 16:53

El italiano Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, desató este lunes, durante la multitudinaria celebración del cuarto 'Scudetto', la euforia de la afición al aludir al posible fichaje del belga Kevin De Bruyne, de quien dijo que, aunque falta la firma, ya tiene casa en la ciudad partenopea.

"¿Levantará también la copa De Bruyne?", preguntó un periodista de la televisión pública Rai al presidente, a bordo del autobús descapotado que recorrió las calles de Nápoles en una celebración a la que acudieron, al menos, 200.000 personas.

"Probablemente sí", dijo tajante De Laurentiis, con el trofeo en la mano, confirmando los rumores de las últimas semanas. "Sé que ya ha adelantado algunas cosas, o incluso creo que ya se ha comprado una hermosa casa...", añadió, eufórico, sobre el jugador que abandonará el Manchester City y podría llegar como agente libre.

Cordon Press Aficionados del Nápoles celebran el Scudetto de su equipo.

"Esta mañana he conectado por vídeo con él, su mujer y su hijo de 9 años y ha sido una imagen preciosa", continuó.

No obstante, quiso dejar claro que todavía no hay contrato firmado.

"Entonces, ¿podemos hacer oficial este movimiento?", preguntó el periodista. "Todavía no. Hasta que no exista el blanco sobre el negro, no hay noticias", puntualizó.

Además, volvió a comentar la situación con el técnico, Antonio Conte, que podría dejar el club pese al éxito del equipo.

"Los entrenadores tienen contrato y, si quieren quedarse, estamos muy contentos de continuar con ellos en este maravilloso camino", finalizó.

Esto llega después de las informaciones que dio a conocer el periodista especializado en el mercado de fichajes, el italiano Gianluca Di Marzio, durante las últimas horas, y que apuntaba que Conte estaría muy cerca de dejar al equipo y en su lugar podría llegar Massimiliano Allegri.