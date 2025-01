Se desmaya en la ducha antes de jugar su partido de tercera ronda del Open de Australia: "15 minutos de oscuridad"

El joven estadounidense de 19 años Learner Tien se convirtió en el tenista más joven desde el español Rafael Nadal en 2005 en conseguir el billete para los octavos de final del Abierto de Australia, tras superar al francés Corentin Moutet por 7-6(10), 6-3 y 6-3.

Muchos pensaban que a Tien iba a pasarle factura el palizón que se había pegado ante Medvedev en un partido que se fue hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, el que tuvo el bajón físico fue el francés Moutet. La sorprendente e inusual causa la explicó luego en rueda de prensa. Se había desmayado mientras se duchaba, a pocos minutos de entrar a pista para jugar ante Tien.

EFE Learner Tien celebra la victoria en el partido ante Medvedev

Su drama antes del partido

"45 minutos antes del partido, me desmayé en la ducha. No sé lo que pasó. Estaba duchándome y, de repente, me desperté en el suelo en total oscuridad. No podía ver nada. Es raro, porque me había sentido bien todo el día, sin dolores musculares y me recuperé bien del partido anterior. Fue perturbador. No tenía puntos de referencia y estaba aturdido por la caída. No me hice daño, pero me quedé aturdido. Durante el calentamiento, tuve dudas sobre cómo iba a hacerlo hoy. Hoy hacía calor y fue duro físicamente. No empecé en las mejores condiciones, pero hice todo lo que pude", explicó el francés.

"No he podido ver a un médico, todavía. No he tenido tiempo. Normalmente, tomo la ducha una hora y media antes del partido. Hoy, la acabé 45 minutos antes. Tengo un agujero de 15 minutos donde no sé lo que pasó. Solo sé que me desperté en el suelo, en la oscuridad. No tuve alertas ni nada de que algo estaba pasando. He intentado hacer ejercicios de equilibrio para mejorar mi orientación visual porque estaba un poco desorientado", finalizó.