El desconocido jugador que peor se lo ha hecho pasar a Jordi Alba en su carrera: "Ni sabéis quién es"

Jordi Alba visitó el podcast Offsiders donde concedió una entrevista en la que repasó detalladamente su carrera futbolística, desde su inicio en el Camp Barsa hasta la etapa actual en el Inter de Miami, después de pasar por el Nástic, Valencia, Barça y la selección española.

El lateral revela su etapa en el valencia: "Estaban Albelda, Baraja, Vicente, Joaquín, Villa, Mata, Silva, Pablo Hernández... Un equipazo. Te voy a contar una anécdota. Cuando estábamos en un rondo y yo se la pasaba a Albelda, por ejemplo, y Albelda la fallaba, yo decía "voy yo (al centro)".

En la selección indicó lo que le dijo Xavi cuando llegó: "El primer día me cogió Xavi y me dijo 'tú vas a ser el próximo lateral durante estos diez años de la selección y del Barça'. Yo jugaba en el Valencia. Dije 'bueno...".

Además, el catalán dedicó unas bonitas palabras hacia Luis Enrique: "Para mí hoy en día es el mejor. No he tenido a Guardiola, me hablan muy bien, pero para mí es el mejor. Trabaja muy bien, es una persona muy cercana, mira el rendimiento... Marcó una época en el club". Y, sobre Messi añadió que: "Yo se la daba a Leo porque sabía que la iba a meter. Egoístamente también para que te cuente como asistencia...".

crítico con sus noches de champions con el barcelona

Jordi Alba recordó sus noches más duras con el conjunto azulgrana en la Champions League, señalando la de Anfield: "El resultado fue lamentable, mi partido no fue bueno, pero son cosas que pasan. Esa fue una noche terrorífica, para mí fue peor que la del 2-8. Lo pasé muy mal porque la eliminatoria estaba encarrilada, incluso allí tuvimos muchas ocasiones, pero salió así. Para mí la noche más dura. Estuve mal, no te voy a engañar, pero son partidos que no te esperas, que te choca. Aparte el primer gol fue un pase atrás que la di con toda la intención del mundo pero no salió bien. Esas cosas me han pasado muchas veces y no han terminado en gol y no ha pasado nada. Lo jodido es que me pasó ese día. No me gusta nunca señalar un jugador o a dos, es cosa de todos, pero esa noche no estuve bien, no tengo reparo en reconocerlo. Es una obviedad. Fue la noche para mí más dura"

su mayor pesadilla en el fútbol

El jugador del Inter de Miami desveló quién es el jugador con el que peor lo ha pasado "Siempre me lo preguntan y no sabéis ni quién es. Fue en la temporada que empecé a jugar de lateral. Me acuerdo de que hacía un sol en Mestalla... y vino el Racing de Santander. Kennedy se llamaba, con poco pelo... Volaba. Me hizo... eran las cuatro de la tarde, lo pasé fatal. Y luego ya estando a un nivel bueno, creo que el que peor Di María. Di María en el Madrid espectacular, muy bueno, pero ya no solo a la hora de atacar, sino también de defender, no paraba. Es un año mayor que yo y sigue corriendo. Es un jugador que siempre me ha gustado mucho".