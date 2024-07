El desastre del triatlón en París: "Necesitaban mostrar el Sena, veremos si alguno enferma"

París 2024 consiguió ganar la batalla que más quebraderos de cabeza le estaba causando. La organización consiguió derrotar al río Sena y por fín pudo disputarse la prueba de triatlón. El último análisis de las aguas cumplió con los mínimos de calidad establecidos y los atletas pudieron lanzarse a realizar los 1.500 metros de natación.

Atrás quedaron las alternativas de suspensión o de convertir la prueba en un duatlón si el Sena no mejoraba. "Los resultados de los últimos análisis recibidos a las 3.20 han sido evaluados como conformes por World Triathlon, lo que permite que se celebren las competiciones" de mujeres y de hombres, anunció un comunicado conjunto del Comité Organizador y de la federación internacional de este deporte.

We will swim ?? pic.twitter.com/fJR5UVpn2B — World Triathlon (@worldtriathlon) July 31, 2024

El triatlón se ha hecho, pero la organización ha sido un desastre. La competición femenina comenzó en el Sena a las 8.00 horas, y la masculina lo hizo a las 10.45 Un total de 56 mujeres y el mismo número de hombres participaron en las pruebas, con 1.500 metros de nado por el Sena, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera.

Quejas de los deportistas

Durante toda la semana los triatletas se han quejado de la imposibilidad de entrenar la natación por la mala calidad de las aguas. Se les impedía acceder a ellas ya que se podía poner en peligro su salud. Y este miércoles cuando ha arrancado la prueba ha sido un sálvese quién pueda.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Muchas de las nadadoras se lanzaron al agua antes de tiempo y la natación se convirtió en una batalla. Patadas, empujones, agarrones. Anna Godoy, primera española en la prueba, habló de que le habían agarrado un pie y Miriam Casillas, aseguraba en el micrófono de COPE que se había agobiado en el segmento a nado porque la habían ahogado.

"No he tenido mi mejor día, iba nadando bien y en una boya me han ahogado mucho, la natación ha sido un desastre. Un poco desastre, se ha pensado poco en el atleta. París necesitaba mostrar el Sena y ya está. Tenemos hasta el relevo para ver qué pasa y si alguno de nosotros enferma. Si se hubiera tenido en cuenta al atleta habría un plan B", criticó.

Audio





Beugrand se cuelga el oro

La francesa Cassandre Beaugrand cumplió el sueño de todo deportista al colgarse la medalla de oro en su país, ante el fervor de su público y entre banderas tricolores que la acompañaron hasta abrazar en solitario la cinta de meta.

Beaugrand, de 27 años, residente en Loughborough, Gran Bretaña, se impuso tras atacar a dos kilómetros de meta en el definitivo sector a pie, donde desmanteló las ilusiones de la suiza Julie Derron y de la británica campeona del mundo Beth Potter, plata y bronce respectivamemte. La española Anna Godoy entró en el puesto 17 y Miriam Casillas en el 33.