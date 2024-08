La desagradable respuesta de Luis Enrique a una pregunta sobre Mbappé: "¿Todavía seguís aquí?"

Kylian Mbappé no sigue en el PSG, pero aún da que hablar en París y en las ruedas de prensa de Luis Enrique. El asturiano, este jueves, tiró de ironía para responder a la pregunta del compañero de COPE, Dani Gil, en una contestación que se ha vuelto viral.

Le preguntan a Luis Enrique si vio el debut de Mbappé en el Real Madrid.



??? "Qué pesados sois los españoles, ¿eh? Todavía seguís aquí... ¿Hasta cuándo? ¿Vives aquí?"



"¿Todavía seguís aquí?", cuestionó cuando fue requerido por el debut de Mbappé del que dijo: "No lo vi. Qué pesados sois los españoles. Todavía seguís aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Te han gustado los Juegos Olímpicos? La verdad es que no contaba que me fuerais a preguntar más de Mbappé, pero tampoco tengo nada que esconder. Una persona y un jugador único, excepcional, al que he adorado. Le deseo lo mejor, salvo cuando juegue ante nosotros", respondió tajante.