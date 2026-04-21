Van der Vaart señala a la nueva joya de Países Bajos que puede acabar en el Real Madrid

El fútbol neerlandés tiene un nuevo nombre que ilusiona a todos: Kees Smit. El joven centrocampista del AZ Alkmaar se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad deportiva tras su brillante actuación en la final de la Copa KNVB. Smit marcó un gol y dio una asistencia en la contundente victoria de su equipo por 5-1 ante el NEC Nimega, un triunfo que le dio al club su primer título en trece años.

Elogios de una leyenda

La exhibición de Kees Smit no ha pasado desapercibida para las grandes figuras del fútbol de su país. Rafael van der Vaart, exjugador de Ajax y Real Madrid, ha sido uno de los más contundentes en sus elogios durante su participación en el programa Rondo de Ziggo Sport. "Es sencillamente un jugador increíblemente bueno", ha afirmado Van der Vaart, destacando que no hay que precipitarse con los elogios, pero que el talento de Smit es innegable.

El exinternacional holandés ha ido un paso más allá y ya sitúa a Smit en la órbita de los clubes más grandes del continente. "Si sigue así, acabará en el Real Madrid u otros grandes", ha sentenciado Van der Vaart, proyectando un futuro brillante para la joven promesa del AZ Alkmaar.

Además de su talento, Van der Vaart ha destacado la madurez del centrocampista. Considera que es "alguien que sabe mantener los pies en la tierra" y que gestiona bien el entorno. "No le afecta la presión, al menos eso no lo veo en él", ha añadido, subrayando la buena impresión que causa también en sus entrevistas.

La visión de su capitán

Los elogios no solo llegan desde fuera, sino también desde el propio vestuario. El capitán del AZ Alkmaar, Jordy Clasie, también se ha deshecho en halagos hacia su joven compañero, a quien describe como "un jugador muy especial". Clasie ha compartido su admiración en el mismo programa de televisión.

Clasie ha profundizado en las cualidades que hacen único a Smit, destacando su inteligencia en el campo. "Su visión de juego, su control del balón, su capacidad para leer el juego… para mí, eso es realmente excepcional", ha reconocido el capitán. Además, ha añadido un detalle que revela su clase: "La cantidad de veces que mira a su alrededor antes de recibir el balón… yo no lo hago así". Para Clasie, su compañero "en los entrenamientos demuestra mucha clase".