Dennis González: Dos oros europeos y decenas de comentarios homófobos en contra

El nadador español Dennis González ha denunciado en su cuenta en 'Tik Tok' los ataques homófobos recibidos por los comentarios vertidos en las redes a raíz de la publicación del vídeo de su intervención en el Europeo de Belgrado y que le valió la medalla de oro individual.

Se refiere al vídeo publicado desde la cuenta de Teledeporte y a algunos comentarios vertidos por usuarios como reacción al mismo en las redes sociales. En un video en 'Tik Tok', que tiene más de 167.000 reproducciones, González no entiende por esos comentarios "si estamos en el siglo XXI o en el siglo X antes de Cristo, todavía".

Dennis González conquista el oro en los Europeos de natación y confirma su ilusionante futuro Dennis ya es campeón de Europa y del Mundo con tan solo 20 años. Es el segundo oro de la delegación española en los presentes Campeonatos de Europa. 11 jun 2024 - 20:41

"Habiendo gente que me dice: Sirena. Campeón dice, vaya tela... Trucha, vaya pluma (..) Esa gente son gente que no ha ganado nada en su vida, que no ha conseguido nada, que no sabe qué es la disciplina, que no sabe lo que es el trabajo, no sabe lo que es ser campeón de Europa, no sabe lo que conlleva todo eso", asegura el nadador de Rubí (Barcelona).

Dennis González admite que "aparte de la impotencia" que le generan estos mensajes, asegura que no le importan porque son hechos por gente que no le "aporta nada en la vida". "Me da mucha rabia el hecho de que se digan estas cosas. A mí me da igual, pero sé que un niño que esté empezando a hacer natación artística y que reciba comentarios así, le va a afectar y no quiero eso", insistió.

???????? ?????????? ?????? ?? ???????? ??????



??¡Magnífica actuación de Dennis González en la final de solo técnico masculino!



El Europeo de natación artística, en DIRECTO en @teledeporte y @rtveplay. pic.twitter.com/cfTdKtpKWC — Teledeporte (@teledeporte) June 11, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por eso aconseja "no dar bola a estos mensajes, que lo único que buscan es atención" y califica los comentarios de absurdos. "A mí básicamente no me importan estos comentarios, pero el día que le afecten a alguien y le repercuta en su decisión, sí que me va a importar y no me voy a quedar callado", advierte.