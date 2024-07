La defensa del padre de Álvaro Morata ante ciertas críticas personales: "A un padre le duele"

En la Eurocopa 2024, se ha hablado mucho de Álvaro Morata, por lo deportivo y por otras cuestiones: declaraciones, entrevistas, reflexiones... Morata ha tenido que hacer frente a mucho ruido, a muchas críticas, que no siempre ha podido digerir de la mejor manera.

Su padre, Alfonso Morata, lo reconoció este domingo en Tiempo de Juego: "Evidentemente, claro que puedes hacer críticas, pero me extrañan algunas veces. No puedes criticar a la persona sin conocerla, y eso a un padre le duele".

Por eso, Morata (padre) tira de orgullo en el micrófono de Antonio Ruiz en el Olímpico de Berlín: "Estuve en Múnich y lo más impresionante es que todo el personal técnico de la Federación, cualquiera, me decía que felicidades por el hijo que tengo. Y eso me gusta más. Prefiero que me digan que es buena persona y que se porta bien a que es buen futbolista, lo digo de corazón".

Morata celebra su gol ante Croacia en la Eurocopa 2024. | EFE

A Alfonso Morata se le notaba muy feliz de poder celebrar, en compañía de toda la familia, la cuarta Eurocopa conquistada por España, frente a Inglaterra: "Es lo más bonito que he podido vivir", reconoció.