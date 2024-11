Esta debería haber sido la despedida perfecta para Rafa Nadal, según Joseba Larrañaga: "Y te vas"

Durante la larga retransmisión de Tiempo de Juego de este martes, con motivo del duelo de cuartos de final entre España y Países Bajos en la Copa Davis, uno de los momentos más 'calientes' del debate tuvo lugar una vez ganado el duelo de Carlos Alcaraz, que llevó al desempate con el partido de dobles.

EFE Rafa Nadal se despide del Martín Carpena tras su derrota frente al neerlandés Botic Van de Zandschulp durante el primer partido de los cuartos de final entre los equipos de España y Países Bajos de la Copa Davis

No hubo un solo periodista o comentarista durante la retransmisión que no supiera traducir con palabras la tristeza que causaba, horas antes, la derrota de Rafa Nadal en el que ha sido, muy probablemente el último partido de su carrera.

El debate de ese momento venía precedido de una duda: ¿estaba Rafa Nadal verdaderamente preparado para luchar por el primer punto para España?

El primero en responder era el propio Rafa Nadal. En la rueda de prensa posterior a su partido frente al neerlandés Botic Van de Zandschulp (6-4, 6-4), el manacorí fue muy claro explicando que, si de él hubiera dependido sacarle o no en el primer partido, lo más seguro es que le hubiera reservado para el 'banquillo': "He entrenado bien para poder ganar el partido, pero en la competición no he podido rendir lo bien que me hubiera gustado. Lo lógico es que haya posibilidad de pasar y que haya otra oportunidad, pero yo pondría a otro jugador si fuera el capitán".

Además, Nadal diferenció entre lo que más le apetecía, que era jugar al tenis, y lo que en este día le habría venido mejor al equipo español: "Una cosa es lo que me apetezca y otra, lo que yo crea que es mejor para el equipo. Hoy no se sabía qué era lo mejor por la incógnita de cómo respondería. Tengo ganas, estoy aquí para vivir esta semana y ojalá se dé la situación de seguir adelante. Si David (Ferrer) el viernes me dice 'quiero que juegues tú', yo saldría con todas las ganas", confesó.

JOSEBA LARRAÑAGA, DOLIDO CON LA DESPEDIDA DE NADAL

Dentro de que todo el mundo coincide de que 'a toro pasado', es fácil opinar sobre si Rafa Nadal debería haber participado o no en la jornada de este martes en el primero de los duelos individuales, Joseba Larrañaga volvió a tirar, en Tiempo de Juego, de una idea que ya dejó caer en otros momentos en los que se hablaba de la retirada del exnúmero uno del mundo.

Ángel García, narrador de la retransmisión, recordó que el deseo que tenía Rafa Nadal era dejar el mundo del tenis compitiendo, en una pista de tenis, y no en la silla de una sala de prensa: "Haber podido jugar un último partido, estoy seguro que le hace muy feliz", valoró Ángel.

EFE Rafael Nadal ante Botic Van de Zandschulp

En contraposición, y dando a entender que la idea de jugar ha sido equivocada, estaba Larrañaga que se mostró "dolido en el alma" por que el último partido que haya podido jugar Rafa Nadal en su historia "haya sido contra el 'Van De' este (SIC) y haya perdido esta forma", en alusión a Van de Zandschulp, número 80 del ranking ATP.

"Yo digo que la despedida, y lo he dicho veinte veces", insistía Joseba Larrañaga, la despedida "más adecuada para Rafa Nadal" sería "jugar en el WiZink Center de Madrid un partido a un set con Roger Federer... y te vas. Esa sería la despedida magnífica".

EFE Rivales y grandes amigos, Nadal y Federer libraron batallas para la historia.

Queda claro que, fuera del calendario oficial, este partido "entre dos supercracks que han estado 25 años compitiendo entre ellos", podría incluso servir para que alguien recogiera el guante.

Tal es el grado de amistad que Nadal mantiene con Roger Federer, que el suizo, en este día tan especial para Rafa, decidió publicar en sus redes sociales una emotiva carta a modo de despedida profesional para el mallorquín.