Davidovich, sobre antidoping: "Hay que tener cuidado hasta con a quién tocas"

Alejandro Davidovich es uno de los pocos españoles que está en esta nueva edición del Mutua Madrid Open. El malagueño, que debutará en la Caja Mágica ante el ganador entre Pablo Carreño y Borges, está en un gran momento físico después de llegar a la final en Acapulco y Delray Beach y también después rozar la final del Masters 1.000 de Montecarlo, donde cayó en las semis contra Alcaraz.

"No sé si este es mi mejor nivel pero sí creo que hay cosas que pueden mejorar", explicó antes de empezar el torneo al que llega como cabeza de serie, donde se podría encontrar con Zverev en la tercera ronda. "No tengo expectativas para este torneo pero sí ilusión y ganas de disfrutar. Antes me ponía nervioso cuando jugaba en España, ante mi público, pero he aprendido a gestionar mejor estas cosas. Además, el público está contigo porque tiene pocas semanas al año para verte y eso te da más motivación", afirmó.

Cordon Press Alejandro Davidovich Fokina celebra un punto durante su partido ante Wawrinka en el Godó.

las críticas

Durante esta jornada previa, el malagueño quiso hacer hincapié en la estructura que tiene el calendario: "Siempre ha sido apretado. Pero también es cierto que mejoran los premios. Al final ¿Qué quitas del calendario? Yo no sabría decirlo. Es difícil poner de acuerdo a todos los tenistas. Si no quisiéramos jugar estos torneos podríamos ponernos de acuerdo sobre ello y no hacerlo, pero es difícil", remarcó.

En cuanto a las exigencias de los controles antidopaje afirmó que “es estresante. Es un un estrés que se traslada a la vida cotidiana. Hay que tener cuidado hasta con a quién tocas, por si lleva alguna crema que para mí fuera doping y me encontraran rastros a mí. Pero no somos culpables de que se encuentre una vitamina o algo así si no ayuda al rendimiento. Luego, son muy exigentes con nosotros por mínimas cosas, pero con otros son muy generosos...".