David Sánchez lamenta que Fede Valverde matice sus palabras sobre los árbitros: "Seguramente, al llegar a casa..."

Este martes ha ocurrido un episodio en la rueda de prensa del Real Madrid, cuanto menos, sorprendente.

Tiene como protagonista a Fede Valverde. El urugayo fue el jugador designado por el Real Madrid para salir a hablar del partido de vuelta de la repesca de la Champions contra el Manchester City, y cuando le preguntaron por los árbitros dio una respuesta que sonaba, cuanto menos, sincera.

Lejos del discurso bélico que hay desde el Real Madrid contra el estamento arbitral, Valverde optó por reservar sus energías para el partido de este miércoles, y por eso, al ser preguntado por los arbitrajes de los últimos partidos, prefirió desmarcarse de la línea dura de su club.

EFE Fede Valverde, en rueda de prensa

"No soy quién para juzgar a un árbitro y otras personas que están haciendo su trabajo, al final somos todos humanos, podemos equivocarnos o hacer las cosas bien. A los árbitros se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien jamás se les alaba en los buenos partidos", declaró, en primer lugar.

Sin embargo, apenas una hora después de pronunciarse con esos términos en rueda de prensa, y ante el revuelo que se formó, sobre todo, en las redes sociales, Fede Valverde escribió un tuit para matizar su mensaje: "No quiero que me malinterprete nadie. Aclaro a nuestra afición que si hoy no hablé de los arfitrajes fue porque me conozco y porque debo centrarme en mañana. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga y no lo olvido. Pero hay que poner el foco en mañana y yo estaré al 100% como siempre".

DAVID SÁNCHEZ TIENE CLARO LO QUE HA PASADO

Si alguien tiene claro por qué Fede Valverde cambió, o matizó su discurso es el comentarista de la Cadena COPE, David Sánchez.

Para David, es claro y evidente que "Fede Valverde recula por lo que pueda pensar el madridismo después de haber dicho lo que ha dicho en sala de prensa", un mensaje que considera "ejemplar y de respeto hacia el estamento arbitral".

Sin embargo, David Sánchez cree que Valverde "seguramente haya llegado a casa, haya entrado en redes sociales y haya visto que la reacción del madridismo no es la que él esperaba".

realmadrid.com Fede Valverde, en rueda de prensa

La acción del jugador del Real Madrid, para el periodista, es "una recogida de cable en toda regla" porque "parece que cierta parte del madridismo no permite que uno de los suyos se desvíe un centímetro de esa guerra abierta entre el Real Madrid y el estamento arbitral".

Cabe recordar que esta temporada, Real Madrid está siendo muy insistente en los reportajes y en las críticas contra los árbitros designados para los partidos del equipo blanco a través de Real Madrid TV.