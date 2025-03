Dani Senabre valora cómo puede afectar en la Champions al Barcelona el fallecimiento del doctor Miñarro: "Normal no será"

El Barcelona sigue triste y de luto por el fallecimiento del doctor Carlos Miñarro el pasado sábado.

Este martes tiene por delante un compromiso importante frente al Benfica, pero en sala de prensa, en la rueda de prensa previa, el entrenador Hansi Flick, junto a los periodistas, han querido recordar al médico del equipo blaugrana con un emotivo minuto de silencio.

Un minuto de silencio que solo se rompió con la ovación de los presentes.

De hecho, el entrenador alemán ha querido mantener la entereza en la plantilla. Pocas veces se ha visto a Hansi Flick charlando con sus futbolistas: en la sesión de trabajo de este lunes, se mantuvieron conversando durante 40 minutos, en los que Flick quería pulsar el estado de ánimo de su plantilla, antes de comunicar, después, ante la prensa, que los jugadores se encuentran "bien para jugar y poder ganar al Benfica".

Después, por la tarde, los integrantes de la primera plantilla se acercaron al tanatorio para acompañar a la familia del doctor Carlos Miñarro.

"Carlos era una gran persona, pero también un gran doctor. Para el equipo era una de las piezas clave para el éxito porque estaba haciendo un gran trabajo. Le echaremos de menos, pero así es la vida. Creo que nos apoyará desde arriba, queremos jugar para él y en esta situación es muy importante ganar por él", dijo Flick.

¿afectará anímicamente a la plantilla frente al benfica?

El caso es que el Barcelona jugará este martes a las 18.45 horas en Montjuic, en un partido para el que la UEFA ha aprobado el minuto de silencio que se guardará en memoria del doctor. Además, los jugadores llevarán brazaletes negros y las banderas lucirán a media hasta en Montjuic.

EFE Banderas a media asta en el Estadio de Montjuic

El equipo le quiere dedicar la victoria y el pase a cuartos de final, y además el Barcelona mantiene la comida de directivas con el Benfica.

Pese al discurso tranquilizador de Hansi Flick, la realidad es que el fallecimiento del doctor Miñarro ha sido un golpe muy duro porque era una persona muy querida dentro del vestuario. La trágica noticia dejó en shock a los más jóvenes de la plantilla, como Gabi, dado que fue el médico que le protegió tras su conmoción cerebral ante el Alavés; o Dani Olmo, por la conexión familiar que se remonta muchos años atrás. Bernal y Ter Stegen encontraron un apoyo en sus lesiones más duras. Ninguno de ellos pasó la oportunidad de mandar un mensaje o expresar su dolor a través de sus redes sociales.

Una de las grandes preguntas que se hace todo aficionado al Barcelona es si al equipo le va a afectar futbolísticamente frente al Benfica lo sucedido en las últimas horas. Dani Senabre, en Deportes COPE, lo valoró de la siguiente manera, junto a Manolo Lama.

Senabre cree que es imposible que los jugadores no salgan afectados por la noticia, solo queda ver si lo aprovechan para sacar algo positivo o si los ánimos no van a ser suficientes para jugar un partido con garantías: "Les va a afectar, seguro. Lo que nunca se sabe con estas cosas es cómo va a afectar. Puede ser que les afecte negativamente, que no tengan la cabeza donde la tienen que tener, o puede ser que les afecte que quieran convertir todo el dolor y la tristeza de estas últimas horas en goles y en una victoria para dedicarla".

Independientemente de la reflexión de Senabre, lo único que parece claro es que "es evidente que un partido normal no será, y cuando te sacude una tragedia así, alguna secuela te deja. Si es positiva o negativa, lo sabremos mañana", concluyó.