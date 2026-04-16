Fallece en un accidente de tráfico el exportero de Juventus y Arsenal, Alex Manninger

Alex Manninger ha fallecido este jueves 16 de abril en un accidente de tráfico. El coche en el que viajaba el exportero austriaco de 48 años habría sido arrollado por un tren, según las primeras informaciones que circulan sobre el suceso, que ha sucedido en las inmediaciones de Salzburgo, ciudad donde nació y residía.

Manninger fue un guardameta seguro y con grandes reflejos que hizo carrera en Arsenal y Juventus y que llegó a fichar por el Espanyol en el 2012, aunque no llegó a debutar oficialmente y se marchó antes de que arrancara la temporada. Formado en su país firmó como gunner en 1997, convirtiéndose en el primer austriaco en defender la camiseta del Arsenal. Allí ganó la Premier en 1998 y llegó a ser elegido mejor jugador de marzo en esa temporada. Habitualmente suplente supo aprovechar sus oportunidades y se marchó a Italia.

Pasó por Fiorentina, Torino, Bologna y Siena antes de firmar por la Juventus en la que estuvo cuatro años a la sombra de Buffon. Tras su mala experiencia en el Espanyol probó suerte en el Augsburgo antes de colgar los guantes en las filas del Liverpool en 2017. Fue internacional con su país 33 partidos y estuvo presente en la Eurocopa 2008.