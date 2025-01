Dani Olmo y Pau Víctor no viajan a Barbastro, a la espera de que el Barcelona pida el martes la cautelar ante el CSD

El Barcelona sigue con los pasos previstos dada la situación excepcional que afecta a Dani Olmo y Pau Víctor.

Hansi Flick ha comunicado a primera hora de la mañana de este sábado la lista de convocados de los jugadores que viajan a Huesca para medirse a las 19 horas frente al Barbastro, y en ella no están ninguno de los dos futbolistas, como cabía esperar.

La Federación Española de Fútbol sigue sin permitirle al Barcelona la inscripción de Olmo y Pau Víctor, por lo que la directiva del club azulgrana tiene previsto el próximo martes (un día antes del partido de semifinales de la Supercopa de España) acudir al Consejo Superior de Deportes para pedir, por vía judicial, la cautelar.

El Barcelona sabe que haber obtenido el 'OK' de LaLiga al haber entrado de nuevo en la norma 1:1 le permitiría hacer fichajes durante este mercado de invierno, pero no reinscribir a los dos jugadores en cuestión, dado que la RFEF interpreta que la ficha caducó el 31 de diciembre y no pueden ser reinscritos.

LAS NOVEDADES DE LA LISTA

En el equipo que viaja por carretera hasta Barbastro no está Raphinha, que descansa por decisión técnica. Tampoco pueden jugar por lesión ni Ferran Torres ni Lamine Yamal. Podría debutar en la portería Wojciech Szczesny, que no juega un partido desde el pasado verano, con Polonia, en la Eurocopa.