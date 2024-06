Dani Arce, en la final de 3.000 metros obstáculos; Alejandro Quijada y Fernando Carro, eliminados

Arce, pupilo de Benjamín Álvarez, busca su primera medalla en un Europeo y llega a Roma en pleno estado de forma tras correr las pruebas de la Liga de Diamante en Doha y Marrakech con buenos tiempos, sobre todo en Marruecos, con 8:12.28.

El burgalés demostró sobre la pista del Estadio Olímpico el buen momento deportivo que vive y, tras un bonito y reñido duelo con Frederik Ruppert, ganó su semifinal por solo tres centésimas (8:21.46) respecto al alemán (8:21.49).

"Ha sido una carrera bastante difícil de correr porque hay mucho nivel. Somos todos gente de 8:20, yo decidí salir adelante, no esperaba salir el primero y marcar toda la carrera y todos los parciales. Soy un corredor que no tiene ninguna táctica de carrera de principio y he intentado quitarme la mayoría de infortunios para llegar de la mejor forma. Las sensaciones son bastante buenas. Cualquier rival de los que hemos pasado somos fuertes y espero estar ahí en la final", dijo Dani Arce, al término de la prueba.

No pudo superar la semifinal el madrileño Fernando Carro, que comenzó muy bien la carrera entre el grupo de cabeza pero a mitad de recorrido comenzó a sufrir, se desfondó y, tras quedarse cortado, se retiró en la última vuelta tras sufrir un tirón en un isquiotibial y chocarse con un obstáculo. Abandonó la pista en silla de ruedas.

El tercer español en competición, el también madrileño Alejandro Quijada, no tuvo un buen debut en su primer Europeo absoluto a sus 23 años. Compitió en la primera semifinal y llegó a meta decimocuarto y penúltimo con 8:46.70, lejos de los ocho primeros puestos que daban acceso a la final.

El defensor de la corona continental de Múnich 2022, el finlandés Topi Raitanen, accedió a la final con el sexto mejor tiempo (8:22.42) de los dieciséis clasificados.