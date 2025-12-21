El cuatro veces Mejor Entrenador del Año en el tenis reflexiona sobre la ruptura de Alcaraz y Ferrero: "Va a ser duro para Carlos"

El prestigioso entrenador Patrick Mouratoglou, cuatro veces galardonado como Mejor Entrenador del Año, ha compartido en Instagram su opinión sobre la sorpresiva ruptura profesional entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Como gran parte del mundo del tenis, se ha mostrado asombrado y ha asegurado que

El preparador ha destacado la fuerte conexión que existía entre ambos, una relación que en esas edades se convierte en casi familiar. Además, el éxito de Alcaraz bajo la dirección de Ferrero parecía tan sólido que hacía inimaginable este final: "Carlos estaba logrando unos éxitos impresionantes. Nadie podía imaginar que esto iba a terminar así"

Archivo Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos

Las posibles razones

Mouratoglou ha comentó dos posibles explicaciones a la ruptura. La primera está relacionada con el estilo de trabajo de Alcaraz y un documental que el jugador realizó. Según el entrenador francés, un técnico necesita sentir que su labor tiene un impacto real en su pupilo. "Para que un entrenador guíe bien a un jugador, debe sentir que está marcando una diferencia en su vida", explicó.

Una reflexión de valor

De manera reflexiva, Mouratoglou ha comparado la relación entre jugador y entrenador con una relación sentimental: "Es como una pareja. A veces ves a una pareja casada, que parece perfecta, y de repente se rompen, y te quedas pensando: '¿Cómo? ¿Por qué?". Finalmente, ha subrayado lo complicado que será para Alcaraz afrontar esta situación con un Grand Slam tan cercano. "Esto demuestra que nadie sabe realmente lo que sucede detrás de las puertas cerradas. Va a ser un momento muy duro para Carlos", finalizó.