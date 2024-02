La crítica de Rubén Martín a Benítez por las pérdidas de tiempo del Celta en Cádiz: "Esto es fútbol, papá..."

El Celta ha empatado con el Cádiz 2-2 en el Nuevo Mirandilla en un partido dramático por la salvación. Se enfrentaban el equipo que marcaba la zona de descenso, los andaluces, y el que lo hacía con la salvación, los gallegos, separados por solo tres puntos. Como había empatado (1-1) en Balaídos, el que se hiciera con la victoria dormiría fuera de la zona roja. Como todo ha acabado en tablas serán los vigueses los que sigan fuera del peligro al menos por una jornada más.

El partido

Ha sido un encuentro de alternativas y de máxima tensión. Los gaditanos han salvado un punto con un golazo espectacular de Machís en el minuto 99 y tras remontar un 0-2. Y es que el Celta se había adelantado en el marcador gracias a un gol de Iago Aspas y a otro de Swedberg.

Parecía que el Cádiz, que lleva sin ganar desde el 1 de septiembre y acumula 22 jornadas seguidas sin conseguir la victoria, se iba a ir de vacío complicándose la salvación porque los vigueses iban a abrir una brecha de 6 puntos en la tabla, pero Juanmi y Machís han tornado en alegría los silbidos y las protestas de la afición local durante la segunda mitad.





El Celta-Getafe y el enfado de Benítez

A lo largo de la segunda mitad, y tras ponerse con 0-2 en el marcador, el Celta ha estado perdiendo tiempo. El equipo de Tiempo de Juego ha recordado las críticas de Rafa Benítez al Getafe y su enganchón con Jaime Mata, jugador azulón, tras el 2-2 entre ambos equipos de Balaídos por las pérdidas de tiempo de los madrileños que se habían quedado con uno menos en la primera parte del encuentro.

Una vez que el árbitro decretó el final, el técnico del Celta se marchó hacia el centro del campo para pedirle explicaciones al árbitro por algunas acciones del encuentro. Por el camino fue topándose con jugadores del Getafe, ante los que rajó mientras los saludaba y no dudó en decirles lo que pensaba sobre su actuación durante el encuentro. "Os vais a cargar el fútbol así, es imposible" dijo mientras saludaba a Damián Suárez.

Luego se fue a por el árbitro al que "estropeamos el fútbol así, lo estropeamos". En ese momento Jaime Mata le reprochó todas sus quejas con una contundente frase. "¿Te parece normal? Lleváis un punto en casa".

El enfado de Rubén Martín

Este domingo Rubén Martín, que estaba narrando el partido entre Cádiz y Celta para Tiempo de Juego, ha recordado esas palabras del técnico celeste y ha querido mandarle un recado en antena. Y es que no le ha parecido justo que en su momento se quejara del Getafe y ahora un partido vital para su equipo hiciera exactamente lo mismo.

"Una cosa, no dijo Benítez al Getafe os vais a cargar el fútbol… esto es fútbol papá para todos no", afirmó Rubén Martín, que poco después volvió a censurar las pérdidas de tiempo celestes. Al final pese a querer cortar el ritmo la jugada no le salió nada bien al equipo gallego que acabó dejándose dos puntos en el minuto 99.





