La crítica de Poli Rincón a la nueva Champions: "Truño"

Este año la Champions League será más Liga de Campeones que nunca, y es que en la primera fase se abandonan los grupos y se consolida una liga única de 36 equipos. Sin embargo, el formato no es el habitual de una competición liguera, no se enfrentan entre todos en casa y fuera de ella, como sucede en las ligas principales ligas locales. Ahora se realiza un sorteo en el que cada equipo conoce sus ocho enfrentamientos, cuatro como local y otros cuatro como visitante.

EFE Enfrentamientos equipos del primer bombo de la UEFA Champions League 2024-2025

Este sorteo ha tenido lugar este jueves a partir de las 18:00 en Mónaco. Y ha sido especial por la diferencia de formato que tendrá esta UEFA Champions League 2024-2025.

Hasta ahora, los equipos se dividían en cuatro bombos de ocho equipos cada uno. De cada uno de estos bombos se cogía una bola que representaba a un equipo y se le otorgaba un grupo entre el A-H. De esta manera cada grupo estaba compuesto por un equipo de cada bombo.

En la fase de grupos se enfrentaban entre los cuatro equipos dos veces, una en casa y otra fuera. Los dos primeros equipos se clasificaban a los octavos de final y el tercero se marchaba a una fase eliminatoria preliminar de la Europa League, y en caso de superarla se consolidaba como equipo de esta competición y luchaba por ella a partir de los octavos de final. Por su parte, el cuarto se quedaba totalmente fuera de la lucha por un título europeo.

EFE Enfrentamientos equipos del segundo bombo

A partir de esa fase de grupos comenzaban los octavos de final con un mismo formato hasta la final, un partido fuera y otro en casa contra el mismo rival por sorteos que se iban realizando hasta los cuartos, donde ya se creaban cuadros que permitían conocer los caminos de cada equipo hasta la final. Esta última prueba era a partido único en el campo sede elegido antes del comienzo de la propia edición de la Champions League.

Para esta temporada, ya no son 32, sino 36 equipos, todos ellos en la misma liga. Tras haber jugado todos ellos sus ocho partidos esta tabla se divide, del primero al octavo se clasifican directos a los octavos de final, y desde el noveno al vigesimocuarto disputan una eliminatoria para clasificarse a esta misma fase. Los perdedores de esos duelos y los últimos doce de la liga quedan directamente eliminados, y a diferencia del anterior formato, ya no existe la posibilidad de competir en otras competiciones europeas.

Los rivales de los equipos españoles

El Barcelona se enfrentará a: Bayern de Múnich (C), Borussia Dortmund (F), Atalanta (C), Benfica (F), Young Boys (C), Estrella Roja (F), Brest (C) y Mónaco (F).

El Real Madrid lo hará ante: Borussia Dortmund (C), Liverpool (F), Milan (C), Atalanta (F), Salzburgo (C), Lille (F), Stuttgart (C), Brest (F).

El Atlético de Madrid se medirá a: Leipzig (C), PSG (F), Bayer Leverkusen (C), Benfica (F), Lille (C), Salzburgo (F), Slovan de Bratislava (C), Spartak de Praga (F).

Por último, el Girona se batirá en duelo frente a: Liverpool (C), PSG(F), Arsenal (C), Milan (F), Feyenoord (C), PSV (F), Slovan de Bratislava (C), Sturm Graz (F).

La opinión de Poli Rincón

El tertuliano de Tiempo de Juego ha demostrado durante la retransmisión del sorteo que no está satisfecho con este cambio: "¿Al final que pasa? ganas menos dinero, y es más truño" ha afirmado. Además ha desvelado su solución "Tiene que venir la Superliga".

