La crítica de Paco González a los agricultores franceses: "Los pobres allí parados..."

Quevedo deja la música

Quevedo, el músico que más discos ha vendido en España en 2023 y que lideró las listas mundiales de reproducciones en Spotify, ha decidido poner en pausa su carrera, desconectarse de las redes sociales y abrir un paréntesis que él mismo promete que será temporal. "No soy una máquina", se ha justificado el joven cantante grancanario, de 22 años, en una conexión en vídeo en directo con sus seguidores en Instagram realizada cuando se cumple justo un año desde la publicación de 'Donde quiero estar', su primer álbum.

Ese disco que tantos comentarios suscitó, entre otras cosas, por este fragmento de 'Ahora qué', una de sus canciones: "2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer". "Ha sido un año increíble y yo sé que todos se estaban preguntado lo típico, lo de la frase '2024...' y todo eso. Bueno, tenía que hacer lo que tenía que hacer, ahora lo he terminado y toca darme unas vacaciones, gente", dice el rapero.

Con este directo, Quevedo anunció que se retira de la música temporalmente pic.twitter.com/ay9NfhdAAy — ShowMundial (@ShowmundialShow) January 26, 2024

Su cuenta en Instagram, donde tiene 3,3 millones de seguidores, aparece de hecho este viernes vacía, con cero publicaciones en el contador. "No esperen nada de mi parte", repite. Precisa, eso sí, que le queda una última sorpresa que dar para cerrar la etapa de 'Donde quiero estar', un "regalo para ustedes" del que no da más pistas.

En el último año, Quevedo ha acaparado números 1 en varios países y ha recibido premios como el Latin Grammy a la mejor canción urbana (por su sesión con Bizarrap, rebautizada por sus seguidores como 'Quédate') o un Los 40 Music Award como mejor artista urbano de 2023. "¡Hermando, no soy una máquina!, necesitaré hacerlo para poder sacar un álbum. La gente me tiene... vamos. Igual volveré muy pronto y quizás con un álbum, pero la gente tiene que entender que hacer álbumes no es así. Si queremos hacer algo de calidad y que tenga sentido, hace falta tiempo", finalizó.

Pedro Luis Dominguez Quevedo es el artista español más escuchado en los últimos años en el mundo. EFE.

Protestas agrícolas en Francia

Decenas de camioneros tuvieron que esperar durante horas a que se reabriera la AP-7 a su paso por la frontera entre España y Francia, ya que el tramo entre Llers y Figueres estuvo cortado a la circulación por las protestas que agricultores franceses están llevando a cabo en ese país.

La Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) y Jóvenes Agricultores (JJAA), dos de las principales organizaciones del sector en Francia, instaron a seguir con las movilizaciones en todo el país, a pesar de los anuncios del Gobierno francés para apaciguar las protestas.

Entre otras medidas, el Gobierno prometió una exención fiscal para el gasóleo agrícola, el compromiso de negociar en Bruselas una nueva derogación de la obligación de dejar un 4 % de la tierra en barbecho y acelerar los pagos de la Política Agraria Común (PAC) de la UE, de la que Francia es el primer beneficiario, con 9.000 millones de euros al año.

Las protestas de los agricultores franceses se han endurecido y han acabado cortando la autopista AP-7. EFE.





Desde hace un poco más de una semana, decenas de barricadas han paralizado la circulación en cientos de kilómetros de autopistas y, desde la primera hora de este viernes, se llegaron a cortar algunos de los principales ejes de acceso a París. Mientras el Gobierno ha asegurado que no tiene intención de enviar efectivos policiales para disipar las protestas, que juzga pacíficas, se han registrado algunos episodios de violencia, como la quema de la fachada de la delegación del Ejecutivo en la ciudad de Agen (sur de Francia) y se han volcado los productos de varios camioneros españoles en la frontera con el país.



Mensaje de Paco González

El director de Tiempo de Juego ha bromeado asegurando que había que animar a parte del equipo del programa por la decisión del músico canario y que sufría una "depresión reguetonera". Además, quiso mandar un mensaje de apoyo a los camioneros españoles a los que los agricultores franceses destrozan sus productos en la frontera: "Todo nuestro cariño, todo nuestro asco a los agricultores franceses... ojalá les hagan lo mismo a sus productos en la frontera con Países Bajos o con Italia. Nuestros pobres están allí parados porque les han saqueado los productos".

VIDEO | Los agricultores franceses amenazan con bloquear París y el Gobierno busca calmar su ira. pic.twitter.com/kxB9NRoikS — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 25, 2024

