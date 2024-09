Cristiano Ronaldo 'pasa' de Vinicius cuando le preguntan por el Balón de Oro: "Lamine Yamal"

Llama la atención la forma en la que Cristiano Ronaldo muestra sus favoritos para ganar el próximo Balón de Oro, en una conversación con Rio Ferdinand.

Cristiano Ronaldo 'ignora' la propuesta de Vinicius y se acuerda en ese momento del futbolista 'sensación' del momento: Lamine Yamal.

"Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro los próximos años, y probablemente Haaland, Bellingham...", afirma el futbolista portugués, interrumpido por Ferdinand, que le propone el nombre de "Vinicius", algo que Ronaldo pasa por alto para añadir otro candidato: "También Lamine Yamal".

EL AURA DEL BERNABEU Y LA GRANDEZA DEL REAL MADRID

En otro momento de la charla, Cristiano Ronaldo se refiere al Real Madrid como "el mejor club de la historia del fútbol".

"Soy el máximo goleador de todos los tiempos del club, he ganado títulos... Lo he ganado todo allí", recordó un Ronaldo que vistió la camiseta del club madridista entre 2009 y 2018.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con el Real Madrid

Sobre el dominio que el Real Madrid tiene actualmente sobre la Liga de Campeones, Cristiano defiende que no sea cuestión de suerte: "La gente dice que lo del Real Madrid es suerte en la Champions, pero no, no es suerte, es su forma de ser, se preparan para esos momentos. Es, simplemente, el mejor club de la historia y el Bernabéu tiene un aura diferente".