Courtois: "Me gustaría ver a Simeone en otro país"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, alabó a Diego Pablo Simeone y aseguró que le gustaría verlo entrenando en otro país.

En una entrevista en el podcast del exdefensa Rio Ferdinand, el arquero belga recordó su etapa en el Atlético de Madrid y la influencia que el técnico argentino tuvo en su carrera.

"Creo que aporta un carácter especial y habla mucho con el equipo. Me acuerdo que antes de una final se te sentaba, junto al Mono Burgos, su segundo entrenador, y te decía que eras el mejor. 'Mañana vas a romperlo' y te ibas a la cama pensando en ello", dijo Courtois.

Cordon Press Thibaut Courtois, en un partido con el Atlético de Madrid

"El día de partido te ponía un vídeo de una película con un discurso, siempre encontraba estas cosas que hacían que sacaras algo de ti. Los jugadores iban por encima de su nivel, y podían hacerlo porque tácticamente también era muy bueno. Sabía cómo activarnos. Es un entrenador especial. Y creo que siempre encuentra una forma de reinventarse a sí mismo, porque ha estado allí muchos años y sigue siendo genial. Me encantaría verlo en otro país, pero imagino que es feliz allí".

El portero belga tocó muchos otros temas, como cuando seguía al Manchester United cuando era niño y el por qué no fichó por ellos.

"Porque ficharon a De Gea. Eso provocó que mi camino fuera por otro lado", admitió el belga.

"Creo que en ese momento estaba en el Genk y lo empezaba a hacer bien. Hubo interés del Tottenham, del Chelsea y de otros equipos, pero el mejor proyecto a largo plazo para mí era el del Chelsea, y como De Gea fue a Mánchester me abrió la puerta a ir al Atlético. Ese fichaje fue el que me convirtió en el portero que soy hoy en día".

racismo

Thibaut Courtois admitió, por otro lado, que a veces deberían haber reaccionado con más contundencia a los episodios racistas que ha recibido Vinícius Júnior y citó lo ocurrido en Valencia.

"Me encanta un gran ambiente en un estadio y me encanta cuando hay una gran rivalidad, pero si escucharas lo que tenemos que escuchar en algunos campos... Es increíble", comentó Courtois en el podcast de Rio Ferdinand.

Y agregó: "A veces va demasiado lejos. No digo que tenga que ser como en la NBA, que un jugador puede decir 'tienes que irte porque me has dicho esto', pero con el racismo hay que tener tolerancia cero y creo que a veces podríamos haber reaccionado con más contundencia en el campo cuando han pasado cosas, como en Valencia".

"Como haberos ido del campo", respondió Ferdinand, a lo que el portero del Real Madrid añadió: "Sí, como irnos. Entiendo que no ha sido todo el estadio, pero, si como club, tienes que cerrar de pronto una parte de tu estadio, el impacto va a ser muy grande"