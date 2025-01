La contundente crítica de Paco González al CSD por la cautelar al Barcelona por Dani Olmo y Pau Víctor: "Es una decisión tan política que canta"

"Todo el mundo sabe que si esto le pasa a casi cualquier otro equipo, el CSD no les habría concedido la licencia", como así ha sucedido con Dani Olmo y Pau Víctor

Una de las noticias de la temporada se ha producido este miércoles, cuando el Consejo Superior de Deportes concedía la cautelar al Barcelona para que puedan jugar Dani Olmo y Víctor Pau, contra lo que decían LaLiga y la RFEF, "en una decisión totalmente mucho más política que jurídica", según analizó Paco González, director de Tiempo de Juego, al contar la noticia antes de la retransmisión de la primera semifinal de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Athletic Club.

EFE Dani Olmo y Pau Víctor, jugadores del FC Barcelona

Para González, la nota emitida por el CSD "no hay por dónde cogerla" porque precisamente, por la mañana, la Ministra de Educación y Formación Profesional de España, Pilar Alegría, "había dicho en Radio Nacional que todavía tenían que escuchar las alegaciones de LaLiga y de la Federación y que no había nada decidido", lo que deja claro que "ni alegaciones ni leches".

Entre otras cuesiones, en el comunicado, el CSD especifica que se han leído las 52 páginas del recurso del Barça con los más de 60 documentos que lo acompañan y que ahí "se cuestiona que la comisión de seguimiento de la Federación y de LaLiga obtenga las competencias para conceder o no las licencias", lo que a Paco González le hizo pensar que "igual las licencias las tiene que conceder Comisiones Obreras del Sector Marítimo o, como siempre digo, la Unión de Relojeros Suizos".

Para el director de Tiempo de Juego, "el único argumento semi-jurídico, y que tampoco veo por dónde cogerlo, es que el CSD ha valorado que según el artículo 27 de la Ley del Deporte, los deportistas profesionales tienen derecho a una carrera deportiva conforme a sus potencialidades, que es como decir que la Constitución reconoce que todo el mundo tiene derecho a trabajar".

Para Gonzalez, "decir esto es que es una decisión tan política que canta. Es tan política que todo el mundo sabe que si esto le pasa al Sevilla, al Betis, al Valencia, al Málaga, al Zaragoza... A casi cualquier otro equipo, no se les concede la licencia".

"Luego, el CSD tiene la cara de decir que no entran en el fondo del asunto. Y la cautelar se acabará cuando le dé la gana al CSD", apuntó González antes de recordar otra serie de precedentes, como cuando el Barcelona inscribió a Lewandowski "con una palanca que nunca cobró", que Gavi "está jugando con una cautelar que no se sabe cuándo será la resolución" y lo mismo "va a pasar ahora con Dani Olmo y Pau Víctor. A lo mejor, ir al fondo de esta cuestión es para el año que viene o dentro de dos años".

Por lo tanto, a Paco González poco más que no le quedó más remedio que dar "la enhorabuena a Laporta, que sigue teniendo conejos la chistera. No lo había inscrito a tiempo, no había demostrado que el dinero estuviera a tiempo pero se ha salido con la suya, se supone con presiones políticas de por medio... Ya saben", se dirigió a los oyentes de Tiempo de Juego para concluir, "cómo está funcionando este país ahora mismo".