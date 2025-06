Continúa el calvario de Alaba con las lesiones

David Alaba, defensa del Real Madrid, sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, informó este viernes el club blanco.

El comunicado del Madrid no dio detalles del plazo de recuperación y señaló que está pendiente de evolución, aunque Arancha Rodríguez ha informado que el el club blanco no podrá contar con el jugador durante tres semanas más. Alaba no juega un partido con los merengues desde el pasado 23 de abril. El Madrid se clasificó este jueves para los octavos de final del Mundial de Clubes, donde se enfrentará a la Juventus.