Continúa la búsqueda de dos jugadores del Ittihad Tánger desaparecidos tras perder su barco

Dos jugadores del equipo de fútbol marroquí Ittihad Tánger desaparecieron en el mar mientras se bañaban frente a una playa del Mediterráneo y tras perder de vista su embarcación, mientras que otros dos que también se quedaron en el agua pudieron salvarse.



El accidente tuvo lugar este sábado por la tarde, cuando cinco jugadores del equipo salieron en un viaje de recreo y se encontraban con su barco frente a una playa al sur de Castillejos (localidad fronteriza con Ceuta), según informan varios medios marroquíes.



El digital Alyaoum24, que cita a uno de los supervivientes, afirma que cuatro de los jugadores se lanzaron al agua sin haber fijado bien el ancla del barco, que se alejó de ellos. El que quedó en la embarcación, que no sabía conducirla, intentó volver al lugar donde estaban, pero no lo consiguió y se alejó aún más, indica el diario.



Dos de los bañistas fueron encontrados dos horas y media después en el agua por la Marina Real marroquí, mientras que otros dos fueron arrastrados por la corriente y permanecen desaparecidos.



Según el diario Le360, uno de los jugadores es del primer equipo del Ittihad, que juega en la primera división marroquí (Botola), y los otros cuatro de una categoría inferior. Hasta el momento no hay ninguna información oficial sobre el accidente.