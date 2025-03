El consejo que le da Tomás Guasch al Barça tras la última victoria polémica del Real Madrid: "Empiezas con un par de faltas contra el 'Lega'..."

La reanudación de LaLiga tras el parón internacional apuntaló el mano a mano cabecero entre el Barcelona, líder sólido, intratable, y el Real Madrid, el único que, a duras penas y con las dudas que no ha disipado en lo que va de temporada, mantiene su ritmo y cuestiona la consecución de un título del que parece haber dimitido el Atlético Madrid, desplomado en las últimas jornadas.

A punto de entrar en la recta decisiva del curso, al conjunto de Diego Pablo Simeone se le caen los objetivos. La Copa es su consuelo ahora tras caer eliminado en la Liga de Campeones y después de estar distanciado en seis puntos del Real Madrid y en nueve ya del Barcelona, la Liga es una utopía. Con solo nueve fechas por jugar.

Entre el líder y el vigente campeón hay solo una brecha de tres puntos que advierte que todo puede pasar aún, teniendo además en cuenta que se verán las caras próximamente en Barcelona. Sin embargo, las sensaciones y el terreno de juego contradicen la lectura del puntaje y advierten un trecho sideral entre uno y otro.

semana copera

Entramos en una semana que puede marcar mucho el futuro en LaLiga. El martes y el miércoles se jugarán los encuentros de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Primeramente, en el Santiago Bernabéu, se verán las caras el Real Madrid y la Real Sociedad. En el partido de ida, los blancos se impusieron por 0-1 en San Sebastián gracias a un tanto de Endrick.

La otra semifinal se encuentra igualada entre el Barcelona y el Atlético de Madrid tras el espectacular 4-4 de la ida en Montjuic. Ambos equipos se enfrentarán el miércoles a las 21:30h en el Metropolitano con todo por decidir, y con el recuerdo del último partido liguero de hace unos días.

el juego y la polémica

La jornada nos ha dejado un debate encima de la mesa como es el juego del Real Madrid y del Barcelona. Sobre este asunto ha hablado este lunes el técnico italiano Carlo Ancelotti.

"El Barcelona juega un fútbol muy bonito, con intensidad. El Madrid juega un fútbol distinto, pero con mucha calidad. A mí me encanta el fútbol del Madrid y también cómo juega el Barcelona, no pasa nada. Es difícil comparar, porque las facetas son distintas. Es imposible. El Real Madrid tiene características distintas de los jugadores del Barcelona", confesó.

Aunque mostró predilección por el nivel de su equipo. "Me encanta cómo juega el Real Madrid. Hace tres años que me encanta. Se pueden mejorar cosas, obviamente, porque tú no eres capaz siempre de tener la misma identidad, el mismo estilo, la misma estructura. Simplemente porque cambian los jugadores, cambian las características. Por esto es imposible mantener un estilo, una identidad muy definida para muchos años. Quien intenta tener la misma identidad siempre falla al final", agregó.

Y en cuanto a la polémica que nos dejó el Real Madrid-Leganés, nuestro compañero Tomás Guasch le ha mandado un consejo al Barça de cara a la recta final de LaLiga en su sección 'El Aguanís' en Deportes COPE: "El Madrid vuelve a las andadas con los árbitros. Yo del Barça no me relajaría. Empiezas con un par de faltas contra el Lega y la cosa se vuelve imparable. Yo del Barça volvería a pagar al número 2, al 1, al 47, por las dudas que dicen los argentinos. Pasa el tiempo, llegan nuevos árbitros, urgen informes, conocerlos bien. Y la nevera donde metían la pasta sigue congelando magníficamente. Barça, no te relajes o llevaremos luto por ti".