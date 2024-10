Condenan a la exnovia de Bergamini por asesinato 35 años después de su 'suicidio'

El Tribuna de lo penal de Cosenza (sur) determinó que el futbolista italiano Denis Bergamini no se suicidó en 1989, tal y como sostuvo siempre su exnovia, Isabella Internò, condenada como culpable de homicidio a 16 años de cárcel.

Bergamini, que militó durante cinco temporadas en el Cosenza (1985-1989) y llegó a jugar dos en Serie B, fue asesinado con 29 años por la italiana Isabella Internò, su exnovia, de 18 años cuando cometió el crimen, ayudada por otras dos personas de las que por el momento se desconoce su identidad.

La condenada siempre mantuvo la versión de que el futbolista, en una discusión el 18 de noviembre de 1989, saltó al vacío desde un motel de carretera de Calabria (sur) y fue atropellado por un camión en la autopista.

Sin embargo, tras tres años de investigaciones en un caso que desde 1989 ha sido reabierto varias veces, las autoridades determinaron que el Bergamini fue lanzado al vacío ya sin vida, después de haber sido asfixiado con una bolsa de plástico o un material similar.

La sentencia del Tribunal de lo Penal de Cosenza subrayó cómo Internò había planeado todo en lo que considera un "crimen pasional". El jugador se citó con ella para zanjar definitivamente todo problema después de haber terminado previamente la relación. La exnovia aprovechó esa quedada para asesinar al jugador en una zona alejada de Cosenza y con los cómplices desconocidos.

Antes de escuchar la sentencia, Internò, ahora de 53 años, mantuvo su versión de los hechos y se declaró inocente: "Solo quiero decir que soy inocente y no he hecho nada. Lo juro ante Dios, el único testigo que no puedo tener". Por su parte, la hermana de Denis Bergamini, celebró la sentencia después de 35 años de lucha para demostrar que su hermano no se suicidó.