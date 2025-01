La conclusión que saca Manolo Lama tras el penalti pitado de Camavinga sobre Gavi: "Sigue corriendo"

Real Madrid y Barcelona se han disputado este domingo el título de la Supercopa de España, en una final que comenzó a las 20:00h después de que los culés dejaran por el camino al Athletic, y los merengues al Mallorca.

POLÉMICA

El Real Madrid se adelantó en el marcador a través de un gol de Mbappé en el minuto 5, después de una sucesión de ocasiones claras para el Barcelona. El gol de Mbappé vino precedido de una recuperación de Vinicius sobre Casadó en el campo de ataque blaugrana, y el brasileño le dio el pase al francés, y el galo ya encaró la portería culé para hacer el primer tanto de la final.

Seguidores del Barcelona pidieron falta en esa recuperación de Vini, y tras el tanto, Paco González se lo preguntó a Pedro Martín: "¿Hay falta?", y Pedro Martín fue claro con su opinión: "No es falta. Lo mirarán, pero no hay falta".

Posible falta de Vinicius sobre Casadó

Tras el gol de Mbappé, Lamine Yamal puso el empate 1-1 con un gran tanto, y fue en el minuto 35 cuando llegó una nueva jugada polémica por el penalti de Camavinga sobre Gavi.

En un primer momento, el colegiado Gil Manzano no señaló la pena máxima, sin embargo, a instancias de su compañero Javier Iglesias Villanueva que se encontraba a los mando del VAR, fue a revisar la jugada en el monitor, y finalmente sí que señaló penalti.

Revisión VAR penalti de Camavinga sobre Gavi

análisis en tiempo de juego

Uno de los primeros en dar la opinión sobre esta jugada fue Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego. Tras verla por primera vez repetida, Paco indicó lo siguiente: "Camavinga ha metido la pata. A cámara lenta es un planchazo".

Pedro Martín, especialista arbitral, analizó así esta polémica: "Ha metido el pie Camavinga y Gavi ha aprovechado para forzar la máquina, no sé hasta qué punto. Hizo lo mismo que hizo el otro día con un jugador del Athletic. Al natural no es penalti, pero al verlo en la televisión es penalti. El contacto no es suficiente, pero si lo ves por la tele, es penalti. El fútbol de ahora".

Por último, Manolo Lama, que narró este partido para el programa líder de la radio deportiva española, puso su foco en el VAR: "Le da en el muslo, otra cosa es la interpretación. Nota el contacto y se tira. Si no hubiera VAR no se tira, si no hubiera VAR sigue corriendo. Eso no es penalti y si pitas penalti es amarilla".

actuación arbitral

Al término de la primera parte, y a pregunta de Paco González, Pedro Martín calificó como "mala" la actuación de Gil Manzano.

"Mal porque para mí ha entendido el juego completamente diferente a lo que para mí es el fútbol. En el penalti hay un ligero contacto pero ahora es muy complicado explicar que un contacto no es penalti. Para Gil Manzano es muy complicado y ha pitado el penalti. Ha sacado una tarjeta a Camavinga en ese penalti y luego le tenía que haber expulsado. Y cuando quedaban dos o tres minutos para acabar la primera parte ha perdonado una tarjeta a Gavi por una patada sobre Rüdiger en una falta que al final no ha pitado y ha dejado seguir. Pero tenía que haber sacado la tarjeta. En general, mal", explicó Pedro.

Agarrón de Camavinga sobre Lamine Yamal

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).