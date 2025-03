La conclusión de Gonzalo Miró tras ver el penalti de Lenglet ante el Espanyol: "Lo que no puede ser..."

El Atlético de Madrid sumó este sábado su tercer encuentro consecutivo sin ganar el LaLiga al no pasar del empate a 1 en Cornellá ante el Espanyol.

la historia se repite

Al igual que en los dos partidos anteriores, el Atlético se adelantó en el marcador. En esta ocasión fue Azpilicueta quien abrió el marcador con un gran tanto.

En esta ocasión, al menos los rojiblancos sumaron un punto, situación que no ocurrió en los anteriores encuentros ante el Getafe (2-1), ni ante el Barcelona (2-4).

simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho otra vez que el título de LaLiga "se define en las últimas cinco jornadas", restando importancia al empate colchonero de este sábado contra el RCD Espanyol en la jornada 29, algo que para él "fue justo" a tenor de "un partido plano" por parte de ambos equipos.

"Yo siempre digo que la Liga se define en las últimas cinco jornadas, y aquellos equipos que estén más cerca en las posiciones para cuando falten cinco jornadas pelearán el título. Después ustedes quieren que desde la sexta fecha ya se decida quién va a pelear el título y, bueno, yo creo que hasta las últimas cinco fechas no se sabe. Está claro que el que está más cerca va a pelear", afirmó en rueda de prensa.

penalti para empatar

Al saque de una falta lateral a favor de los pericos hacia el minuto 70 del encuentro que fue enviada directamente a los dominios de Jan Oblak, Lenglet agarró claramente de la camiseta a Cabrera dentro del área y el árbitro de campo, Javier Alberola Rojas, decretó penalti sin dudarlo. Bajo la consulta al VAR se mantuvo tal decisión y Javi Puado transformó esa pena máxima, sin dar opciones al guardameta esloveno.

agarrones

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego se produjo un debate sobre los agarrones y los penaltis.

Primeramente, el especialista arbitral Pedro Martín valoró así esa pena máxima: "Va a una zona donde no va a llegar el jugador del Espanyol, pero si lo pita el árbitro, bien pitado está. Si es un agarrón es penalti, hay 100 cada jornada de estos".

Por su parte, Paco González añadió que "de todos los agarrones que he visto, este es de lo que puedes pasar sin pitar porque jamás hubiera llegado ahí. Agarrón absurdo no tiene por qué hacerlo".

Comentando este partido en Tiempo de Juego estuvo Gonzalo Miró que dejó una contundente conclusión sobre los agarrones: "A mí me pasa como con las manos. Yo los pitaría absolutamente todos. Todos. Que se dejen de agarrar. Que no se agarren. Ahora, lo que no puede ser es que haya agarrones todos los corners y uno de cada 20 lo piten".

Idea que fue contestada por Paco González: "Es verdad que los agarrones no hay duda sobre la voluntariedad. Yo en las manos no pitaría todas, porque son muy accidentales. Pero es verdad que los agarrones nunca son involuntarios".

La próxima cita del equipo de Diego Pablo Simeone será el miércoles en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona en el Metropolitano tras el 4-4 del partido de ida en Montjuic. Choque que se podrá seguir en Tiempo de Juego.

Puede ser una de las últimas oportunidades del conjunto rojiblanco de conseguir un título tras caer eliminado en la Liga de Campeones y de tener lejos al Barcelona en la clasificación liguera.

