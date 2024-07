El complicado camino de España en los Juegos Olímpicos: Australia, Canadá y Grecia

La selección española certificó este domingo con su victoria ante Bahamas en la final del Preolímpico de Valencia su clasificación para los Juegos de París de este verano, una cita que será su séptimo torneo olímpico consecutivo y en la que se medirá en la primera fase a Australia, Canadá y Grecia.



Las plazas que estaban en juego en el torneo de Valencia y en el de El Pireo estaban encuadradas en la grupo A del torneo de París, en el que ya estaban asignados Australia y Canadá y en ambos casos fueron para los equipos anfitriones, en el caso heleno tras ganar la final a Croacia.



Como en Tokio 2020, los doce equipos participantes están divididos en tres grupos de cuatro y los dos mejores de cada uno y los dos mejores terceros disputaran los cuartos de final.



En el grupo B estaban Francia, Alemania y Japón, a los que se les ha unido Brasil tras ganar su torneo preolímpico mientras que en el C están ya Estados Unidos, Sudán del Sur y Serbia y Puerto Rico y Lituania pelearán por la última plaza en la final del torneo de San Juan.



El fracaso que supuso para España en los Juegos de Barcelona en 1992 la eliminación tras la derrota cosechada ante Angola, el famoso 'Angolazo', tuvo continuidad al no lograr clasificarse la selección para los Juegos de Atlanta en 1996.



Desde entonces, España no se ha perdido una cita olímpica y, de hecho, ha rozado la medalla de oro en dos ocasiones. Tras el sabor agridulce que dejó la novena posición en Sidney 2000 y la séptima en Atenas 2004, donde un fatídico cruce con Estados Unidos en cuartos le mandó a casa, empezó la época dorada de la selección en este torneo.



En Pekin 2008, dos años después de haberse proclamado campeón del mundo, España, con Aíto García Reneses en su banquillo, alcanzó la final del torneo y plantó cara a los Estados Unidos de Kobe Bryant hasta el final (118-107) para colgarse su segunda plata tras Los Angeles 1984.



Cuatro años después la historia se repitió en Londres con los mismos equipos protagonistas y el mismo resultado final por el que la selección estadounidense revalido el oro y la española la plata.



En Río de Janeiro 2016, un mal inicio de torneo llevó a España por el lado del cuadro donde también estaba Estados Unidos, que le eliminó en semifinales y le llevó a un partido por la medalla de bronce en el que se impuso a Australia por un ajustadísimo 88-89.



Algo parecido pasó en Tokio en 2021. La derrota ante Eslovenia en el tercer partido de la fase de grupos, llevó a un cruce con Estados Unidos que el nuevo sistema de competición adelantó a la ronda de cuartos de final. La derrota dejó a España fuera de la lucha por las medallas y supuso el adiós a la selección de Pau y Marc Gasol y de Sergio Rodríguez, piezas claves en estas décadas olímpicas.



Inmersa en un complejo relevo generacional, España disputará en París sus séptimos Juegos consecutivos con el objetivo de luchar por las medallas pero tras asumir que con su nueva realidad ya es un éxito estar entre los doce participantes.