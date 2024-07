¿Cómo vivió Rafa Nadal el relevo de la antorcha durante la Ceremonia Inaugural de los Juegos?: "Toda la vida"

En una barcaza flotante en el Puente de Iéna, Victor Le Masne, director musical de la ceremonia, creó un tema musical para evocar las inquietudes de los jóvenes y llamar a la paz y la "solidaridad". Apareció entonces una caballo de metal y una amazona, Floriane Issert, suboficial de la gendarmería, con la bandera olímpica de capa, la cual llevó hasta la explanada frente a la Torre Eiffel.

Allí, con el resto de banderas de países, llegó el momento del protocolo, de los discursos y la inauguración de manera oficial por parte de Macron. Entonces, volvió a aparecer Zidane y recogió la antorcha que le había dado cuatro horas antes a un enmascarado que finalmente no hizo falta descubrir. El exfutbolista protagonizó un encuentro inolvidable, sobre todo para los españoles, con la aparición estelar de Rafa Nadal. Así vivimos este momento especial en Tiempo de Juego con el equipo de enviado especiales encabezados por Manolo Lama.

El de Manacor agarró la antorcha para subirse en una lancha junto a Serena Williams, Carl Lewis y Nadia Comaneci. Aún con el diluvio y de vuelta al Sena, la antorcha la recogió Amélie Mauresmo, después Tony Parker, y así una veintena de grandes figuras de la élite del deporte francés.

El último de los doce cuadros de la velada, "Eternidad", reveló el último secreto. El judoca Teddy Riner y la exatleta Marie-José Perec encendieron el monumental pebetero. Francia aprovechó la belleza de París y ésta correspondió. Los mejores momentos de esta Ceremonia los puedes recordar si escuchas el audio que aparece a continuación

Nadal y Alcaraz

La pareja española de tenis formada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz debutó con victoria este sábado en el torneo olímpico de dobles en Paris 2024, un estreno por duplicado para un Alcaraz que venció también en sesión matinal en el cuadro individual, igual que avanzó el serbio Novak Djokovic en el camino del balear.

Hacía falta verlo para creerlo y finalmente se hizo realidad en la Philippe Chatrier. Mes y medio después de ganar Roland Garros, Alcaraz volvió a la central parisina junto al 14 veces campeón del Abierto de Francia, un Nadal que, por si quedaba alguna duda, lució sobre la pista como en la Ceremonia de Apertura la noche anterior.

Los tenistas españoles celebran la victoria en el partido de dobles frente a los argentinos | EFE

El plato fuerte era por la tarde, en un dobles para la historia del deporte español y del tenis sólo con el hecho de saltar a la pista, y más ahora que están ya en octavos de final tras apear por 7-6(4) y 6-4 a los argentinos Máximo González y Andrés Molten.

Sin apenas experiencia en este formato y los nervios de inicio, Alcaraz empezó fallando más, pero Nadal tiró del carro en la techada y llena hasta la bandera Philippe Chatrier.

Palabras

Ambos jugadores atendieron a nuestro compañero José Luis Corrochano y analizaron lo que fue para ellos este momento histórico en el mundo del deporte mundial en general, y español en particular.

"Era un partido dificil, ante una pareja consolidada, pero fue un momento especial para los dos, ante un ambiente electrico para los dos y en una pista llena", apuntaba Rafa antes de reconocer que "Carlos ha jugado bien en todo momento y hemos jugado bien como pareja".

El tenista español Carlos Alcaraz celebra un punto ante el libanés Hady Habib.EFE

Por su parte, Carlos Alcaraz se rindió ante el jugador balear: "Él lo ha hecho fácil para mí, ha jugado un nivel de dobles increíble y tenerlo en el mismo lado en la red es único".

Durante esa conversación, Nadal también habló de ese momento especial que vivió durante la Ceremonia Inaugural: "Es un recuerdo para toda la vida. Una imagen que no se me va a borrar jamás y recibir este honor, en la ciudad más importante de mi carrera deportiva, sin ser francés y que me eligieran en el lugar más especial de todos es un honor y solo dar gracias a París y Francia".

