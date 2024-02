¿Cómo son las exigentes pruebas para acceder al cuerpo de especialistas de montaña de la Guardia Civil?

El pasado día 31 de enero se estrenó en la plataforma Prime Video la docuserie "C.A.E.M. La forja del rescate", que trata sobre el exigente curso de especialista en montaña de la Guardia Civil en el Centro de Adiestramiento Específico de Montaña que da acceso a pertenecer a los grupos de rescate especial de intervención en montaña (GREIM)

Este sábado se ha pasado por los micrófonos de Tiempo de Juego el agente Francisco José Vizuete, que participa en la serie como Vizuete, explicó a Paco González que pasó las pruebas en marzo de 2022 y realizó el curso de especialista en montaña entre septiembre de 2022 y julio de 2023.

A pregunta de Paco, Vizuete explicó que "todavía no tenemos el primer destino como guardia civíles de montaña, en cuestión de un mes ya estaremos en el primer destino", pero ya tuvo que participar este verano una misión importante porque "estuve comisionado en un puesto de Huesca".

"Se hace oposición interna para acceder a la especialidad de rescate de montaña. Después se presenta un grupo grande y en mis caso tienes que quedar entre los 20 primeros", detallaba.

"Dentro del curso, que tiene una duración de nueve meses de superar exámenes y no tienes que perder el fuelle", añadió antes de reconocer que "hay que estar un poco fino".

Un curso donde tienes que ser "bastante constante durante todos los meses y uno no puede relajarse", aunque apunta que cualquier persona "puede pasar la prueba si tiene constancia".

Pesadilla

Después de indicar que "los días duros me motivan y me gusta", confesó que una pesadilla es no saber dónde está una persona porque "la montaña es bastante amplía".

Un operativo que explicó de la siguiente manera: "Cuando vamos a ciegas, vemos por dónde ha podido progresar esa persona y vamos viendo si podemos dar con ella, y si no se logra, se organiza todo de otra manera".

El agente Vizueta aseguró que tiene compañeros que "han tenido salidas complicadas" y detalló que "aquí en Aragón cuando la gente se coordina el equipo áreo, los especialistas de montaña y los especialistas de la salud".

En cuanto al número de personas que conforman los equipos de montaña, subrayó que "los hay más numerosos con 15 personas, pero también con menos", y añadió por ejemplo que cuando los rescates son en cavidades "se mueve mucha gente".

Tres guardias civiles lesionados por una reyerta en el cuartel de Barbate

Por otro lado, la actualidad de este sábado vuelve a ir hacia Barbate ya se ha producido una reyerta entre dos familias anoche en el cuartel de la Guardia Civil y ha provocado que tres agentes hayan sufrido lesiones leves, por las que no han causado baja en el servicio, y se hayan producido daños en la puerta del cuartel.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los hechos comenzaron alrededor de las once de la noche cuando se produjo un enfrentamiento entre dos familias que fueron a presentar una denuncia por agresión.

El altercado, según han detallado fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, se agravó cuando mientras dos personas estaban presentando la denuncia en el interior del cuartel aparecieron los supuestos autores y se inició una trifulca entre ambos bandos, de tal forma que los denunciantes se refugiaron dentro del cuartel.

Los que se encontraban en el exterior comenzaron a empujar la puerta y propinarle fuertes patadas, con la intención de acceder por la fuerza a las dependencias de la Guardia Civil y agredir a los que se estaban refugiando dentro, que también respondieron de forma violenta.

Tres agentes trataron de calmar los ánimos y evitar que la puerta fuera abierta a golpes, por lo que sufrieron varias lesiones, que no revistieron gravedad ni provocaron que tuvieran que causar baja en su servicio.

En ese momento llegaron más personas, familiares de los que estaban presentando la denuncia, y los denunciados abandonaron el lugar, antes de que llegaran patrullas de apoyo.