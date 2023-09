Maldini: " Va a ser difícil, pero hay que seguir sin Pepe"

Este martes vuelve la competición reina para los clubes europeos, la Champions League. Hasta cinco equipos españoles disputarán la fase de grupos: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Sevilla. Esto convierte a la Liga española en el campeonato doméstico que más equipos proporciona (por méritos) a este trofeo.

El sorteo de grupos del pasado 31 de agosto dejó un panorama bastante alentador para cuatro de los cinco equipos. El peor parado fue la Real Sociedad, que tendrá que enfrentarse a Benfica, Inter de Milán y Salzburgo. El resto de los españoles tienen grupos a priori asequibles, aunque ya sabemos como es de caprichosa y complicada la máxima competición europea. La buena noticia de este sorteo fue que ninguno de los cinco entró en el clásico grupo de la muerte que se da en todas las ediciones. Este año, el grupo F se ha ganado el apodo. PSG, Dortmund, Milan y Newcastle pelearán por dos plazas en los octavos de final. Pero vamos a lo importante, ¿qué le espera esta semana a los equipos españoles en su primer partido?

REAL MADRID - UNIÓN BERLÍN

La situación actual del Unión Berlín no es la mejor. Tras perder dos partidos de forma consecutiva en la Bundesliga, el equipo de la capital alemana visita a un Real Madrid que hasta el momento ha conseguido pleno de victorias. El Unión Berlín participará por primera vez en su historia en la Champions League y lo hará el miércoles frente al Rey de Europa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





BARCELONA - AMBERES

El equipo belga ha tenido un comienzo de temporada un tanto irregular. De 18 puntos ha conseguido 11 y marcha quinto en la clasificación de la PRO LEAGUE. Los belgas han empatado dos partidos y perdido otro. Además, el equipo fue protagonista de un error administrativo a la hora de mandar la lista de jugadores para la Champions. Sam Vines, jugador importante para Van Bommel se ha quedado fuera y no podrá jugar ningún partido de esta edición. Por otro lado, el Barcelona llega en un buen momento de forma tras golear al Betis (5-0). La gran incógnita será si Xavi es capaz de alcanzar los octavos de final, hazaña que se le ha resistido las dos temporadas anteriores.

LAZIO - ATLÉTICO DE MADRID

El equipo romano no ha tenido un buen arranque de temporada. De los primeros cuatro partidos ha perdido tres y eso le ha relegado a la decimoquinta plaza de la Serie A. El entrenador del conjunto italiano, Maurizio Sarri parece no encontrar la tecla necesaria para que su equipo sea igual de ofensivo que la temporada pasada. A pesar del mal arranque, la Lazio es un equipo duro y muy correoso que puede asustar a los del Cholo Simeone en cualquier momento. La situación del Atlético de Madrid es diferente, aunque tras la derrota por 3-0 frente al Valencia, se han encendido las alarmas en el Metropolitano. Simeone advirtió en la rueda de prensa después del partido, que habían sido los peores minutos del Atlético de Madrid desde que él era entrenador. Simeone deberá cambiar el planteamiento si no quiere sufrir ante el conjunto italiano.

REAL SOCIEDAD - INTER DE MILÁN

Sin duda, el partido más complicado para los equipos españoles. El conjunto vasco se enfrentará al subcampeón de Europa en Anoeta. la situación actual del Inter es inmejorable. Los italianos han conseguido plenos de victorias y han encajado un único gol. Además, golearon al Milán en el derbi de la jornada anterior (5-1). La Real Sociedad tendrá una papeleta muy complicada, pero ya demostraron el anterior domingo en el Bernabéu que pueden competir contra cualquier rival.

SEVILLA - LENS

El equipo hispalense consiguió la clasificación tras ganar la pasada edición de la Europa League. Los andaluces no han tenido un gran arranque de campaña, aunque su rival lo ha hecho peor. El Lens no conoce la victoria esta temporada y son cuatro las derrotas de los cinco partidos que han disputado hasta el momento. Con la llegada de Sergio Ramos, el Sevilla ha ganado en liderazgo dentro del campo. Ya se dejó notar en la primera victoria del equipo esta temporada, con el camero como titular ante Las Palmas.

Si quieres conocer el análisis de cada uno de los rivales de los equipos españoles, dale play al vídeo.

Vídeo