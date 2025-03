Cleveland descubre a los mejores Cavs de la historia

Denver nuggets, 131 - los Ángeles lakers, 126

Austin Reaves, con 37 puntos y 13 asistencias, y Dalton Knecht, con 32, llevaron de la mano a los Lakers y les dieron ventaja de 126-123 con 50 segundos por jugar, pero el serbio Nikola Jokic y Jamal Murray acabaron dando el golpe definitivo a los angelinos. Los Lakers ocupan ahora la quinta plaza (40-25) en el Oeste, mientras que los Nuggets son segundos (43-24), detrás de los Oklahoma City Thunder (54-12).

Al equipo de JJ Redick no le faltó compromiso, pero no fue fue suficiente para salir ganador de Denver en una noche en la que la lista de bajas angelina incluía a Doncic, LeBron, Rui Hachimura, Dorian Finney Smith y Jaxon Hayes. Los Nuggets impusieron su ley con seis jugadores con dobles dígitos. Jokic firmó 28 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, y Jamal Murray aportó 26, al conectar el triple del 129-126 con 5.6 segundos en el cronómetro.

memphis grizzlies, 124 - cleveland cavaliers, 133

Los Cavs llevan 16 victorias seguidas y 20 en sus últimos 21 partidos, lo que les deja como sólidos líderes del Este con un balance de 56-10. Evan Mobley, con 22 puntos y 11 rebotes, lideró una gran actuación grupal de los Cavaliers, que acabaron con siete jugadores por arriba de los diez puntos incluso en una noche en la que no pudieron contar con Donovan Mitchell. Darius Garland metió 20 puntos y De'Andre Hunter aportó 18 saliendo del banquillo.

El equipo del técnico Kenny Atkinson cortó una racha de cuatro victorias consecutivas de los Grizzlies y arruinó la gran noche de Ja Morant. El líder de Memphis conectó 17 de sus 21 tiros de campo para 44 puntos, a los que agregó 8 rebotes y 7 asistencias. El español Santi Aldama fue baja por lesión.

Miami heat, 91 - boston celtics, 103

Derrick White firmó 12 de sus 18 puntos en el cuarto período y contribuyó en el contundente 25-14 con el que los Celtics triunfaron en el campo de los Miami Heat. Jayson Tatum aportó 28 puntos y Jrue Holiday logró 25 en una noche en la que los Celtics no contar con Jaylen Brown ni el letón Kristaps Porzingis. El mejor de los Heat fue Andrew Wiggins con 23 tantos.

atlanta hawks, 91 - los ángeles clippers, 121

James Harden alcanzó la duodécima plaza en la clasificación de máximos anotadores históricos de la NBA al superar los 27.313 de Elvin Hayes. La Barba brilló con 25 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Kawhi Leonard contribuyó con 25 puntos para unos Clippers que son octavos en el Oeste y que ganaron cinco de sus últimos seis partidos. En los Hawks, Trae Young se quedó en solo 17 puntos y 7 asistencias.

phoenix suns, 122 - sacramento kings, 106

Los Suns cogieron aire con un triunfo en casa contra los Sacramento Kings para aferrarse a sus opciones de alcanzar los puestos de 'play-in'. Devin Booker, con 22 puntos y 11 asistencias, y Kevin Durant, con otros 22 puntos, guiaron a Phoenix. En los Kings DeMar DeRozan hizo 23 puntos y Zach Lavine aportó otros 21 tantos.

houston rockets, 133 - dallas mavericks, 96

Los Rockets arrollaron a unos Mavericks repletos de bajas (8 ausencias), encabezadas por Anthony Davis y Kyrie Irving, quien se rompió el cruzado, impulsados por 30 puntos de Tari Eason y por un doble doble de 16 puntos y 15 rebotes de Alperen Sengun. Tras cinco victorias consecutivas los de Houston se colocan cuartos en el Oeste.

Minnesota timberwolves, 118 - orlando magic, 111

Paolo Banchero firmó 43 puntos para los Magic, tras sus 34 anotados el día anterior contra los New Orleans Pelicans, pero no pudo evitar la derrota de su equipo en la visita a los Wolves. Minnesota remontó once puntos de desventaja al comienzo del cuarto período, liderado por 28 puntos de Anthony Edwards, y encadenó su séptimo triunfo seguido.