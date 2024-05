La clave que da Miguel Rico en la relación Laporta-Xavi de cara al futuro: "Desde el origen"

Una de las noticias que nos deja la jornada 37 de LaLiga tiene que ver con la relación entre Xavi Hernández y Joan Laporta. Este domingo, tras la victoria del equipo azulgrana frente al Rayo Vallecano por 3-0 en el último partido de la temporada en Montjuic, Laporta y Xavi tuvieron un encuentro breve. Y aunque la victoria aseguró de forma matemática el segundo puesto de la clasificación, ambas partes quedaron para hablar más adelante del futuro.

??Laporta ha bajado a hablar con Xavi, como siempre, tras la rueda de prensa del técnico. Le ha felicitado x objetivos de mínimos. La cumbre será post Sevilla. Esta semana no habrá reunión. Solo breve charla. Reunión cara a cara a partir de domingo 26.@tjcope@partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) May 19, 2024

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el técnico Xavi Hernández no se reunirán hasta después del encuentro del próximo domingo en el campo del Sevilla, en la última jornada de LaLiga, para discutir la continuidad del entrenador, al que resta un año de contrato.

Desde la sala de prensa, el técnico adoptó un discurso prudente al afirmar que el presidente "siempre ha ido de cara" y que confía que en esta ocasión actúe el mismo modo. "Tenemos que hablar de alguna manera, pero estoy tranquilo. Estuve el otro día con Deco y Rafa Yuste y me transmiten calma", comentó.

Teníamos que ganar el último partido en casa ? pic.twitter.com/WJnKUObwdU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 19, 2024

¿Y si las victorias llaman a la calma?

Juanma Castaño dejó sobre la mesa del Tertulión de Tiempo de Juego el asunto de Xavi Hernández y su futuro, dejando entrever la posibilidad de que "a lo mejor las victorias calman un poco a la bestia... o no", poniendo también en duda la incertidumbre constante que arroja la relación entre presidente y entrenador del club.

"¡Luego decís que por qué suspiro!", exclamaba un Miguel Rico, desesperado porque se trata de una situación "muy difícil, por no decir imposible, de explicar. Por eso es más difícil de entender, si no imposible".

Joan Laporta, y Xavi Hernández entrando a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.EFE

Rico parte de que, dada la situación, "Xavi y Laporta no tendrían por qué hablar de nada si las cosas fueran como son", teniendo Xavi un año más de contrato en vigor. "Por lo tanto esa reunión por el futuro de entrenador no tendría ningún tipo de sentido, a menos que fuera para despedirle", comentó, en alusión a la famosa reunión que mantuvieron todas las partes en la casa de Laporta.

"Xavi no se da por enterado o por aludido y Laporta no se da por convocado porque como hemos comentado, las reuniones las quiere marcar él", comentó Rico.

Miguel Rico contactó con Xavi y Laporta

El periodista informó en Tiempo de Juego de que trató de ponerse en contacto con las dos partes implicadas y "una de las dos partes no me ha contestado pero tenía claro que las cosas iban a ser como han sido ahora", afirmó.

Helena Condis ha desvelado los detalles de la reunión que ha marcado el futuro de Xavi.

"Cuesta trabajo pensar que tú puedes afrontar el proyecto del año que viene. Cuesta trabajo aceptar que el presidente felicite al entrenador por ser segundo sin haber ganado la Copa, ni la Champons y por ser segundo en LaLiga".

"Y cuesta mucho más trabajo pensar que esta relación, que desde el origen, Laporta no estaba muy seguro de Xavi y Xavi no estaba muy seguro de la confianza de Laporta, cómo va a continuar la próxima temporada con las mismas personas en el club y con esta relación que tienen. Porque una cosa es un cabreo, que se te puede pasar tarde o temprano. Pero las decepciones no se solventan ni en dos días ni en dos meses", reflexionó.

Rico cree que "la situación para Xavi es mala pero a diferencia de hace tres semanas tiene la sartén por el mango, que antes no tenía", en referencia a un contrato al que Xavi había renunciado públicamente, al descartarse como entrenador de la próxima temporada para evitar más problemas y que, sin embargo, Laporta ratificó después.