El Ceuta mantiene el buen tono frente al Andorra

El Ceuta ha continuado este nuevo año con su idilio en Segunda al sumar otra nueva victoria en casa frente al Andorra, lo que eleva a seis sus jornadas sin perder en un partido con emoción hasta el final por lo ajustado del marcador, que deja a los ceutíes entre los mejores de la categoría.

El encuentro, que volvía a enfrentar a dos clubes que no se veían las caras desde el año 1982 en la desaparecida Segunda B, estuvo marcado por las fuertes lluvias caídas sobre la ciudad -en alerta amarilla por este fenómeno meteorológico- antes y durante el partido, lo que hizo que el césped estuviera muy rápido.

El entrenador local, José Juan Romero, que tuvo que presenciar el partido desde la grada al cumplir el segundo y último encuentro de sanción por su expulsión ante Las Palmas, afrontaba el compromiso con las importantes ausencias de su timón en el centro del campo -Rubén Díez, por sanción- y su goleador, Marcos Fernández, por unas molestias en la rodilla. Por ello, dio la titularidad a Bodiger así como en punta a Obeng y Salvi Sánchez.

El técnico andorrano, Carles Manso, optó por introducir dos cambios en su alineación con respecto a la victoria alcanzada en la última jornada del pasado año frente al Deportivo de la Coruña. De este modo, Bomba y Minsu entraban por Gael Alonso y Nieto.

El encuentro arrancó sin un dueño claro en la posesión del balón y con la primera aproximación seria a los diecisiete minutos con una falta en la frontal del área que Bodiger mandó al travesaño. La respuesta andorrana se produjo dos minutos después con el primer tiro a puerta de los visitantes obra de Jastin, desde la frontal, que rechazó con una mano Guille Vallejo,

Los locales dieron el primer golpe a los veintisiete minutos con un saque de esquina que el pivote Youness, con la espalda y cerca de la línea de meta, mandó al fondo de las mallas en una acción más error de los andorranos que acierto de los ceutíes. Era el 1-0.

Tras el tanto el Andorra adelantó más su línea defensiva, buscó con más insistencia la portería local pero sin la suficiente claridad de ideas en los pases en los metros finales como para poner en aprietos a Guille Vallejo. No obstante, el Ceuta mantuvo bien el tipo atrás, cerrando el primer tiempo con la mínima ventaja a su favor.

El segundo periodo no pudo abrirse de mejor manera para el cuadro local puesto que en el primer ataque, a los 35 segundos, un saque de esquina botado por Kuki Zalazar al segundo palo fue rematado de cabeza al fondo de la red por el central Carlos Hernández.

El inesperado gol para los andorranos hizo que el equipo visitante se lanzara abiertamente a la búsqueda del área ceutí. El técnico Carles Manso dio entrada a la hora de juego a Álex Calvo y Cerdá, retirándose lesionado Jastin y Bomba.

Los visitantes llevaban el peso ofensivo pero sin oportunidades claras mientras que el Ceuta buscó las contras para poder sentenciar, teniendo una opción Obeng, de cabeza a los 67 minutos, pero atrapó el portero rival. Dos minutos después debutaba en las filas del Ceuta el delantero Marc Domenech, firmado el jueves tras ser cedido por el Real Mallorca.

El Ceuta dejó el dominio al Andorra pero cerrando los espacios en defensa para no permitir riesgos hasta que llegó el minuto 80 y un mano de Matos dentro del área supuso el 2-1 al transformar Nieto el penalti ajustando su lanzamiento al palo izquierdo.

Los minutos finales, con ocho de descuento incluidos, fueron de un ataque continuo del Andorra pero sin ningún premio ante un Ceuta que sigue opositando a ser la revelación de la categoría.

CEUTA - ANDORRA: DATOS DEL PARTIDO

2 - AD Ceuta: Guille Vallejo; Matos, Anuar, Carlos Hernández, Diego González; Bodiger (Bassinga, min. 75), Youness, Kuki Zalazar (Cristian, min. 85); Koné (Konrad, min. 74), Obeng (Marc Domenech, min. 69) y Salvi Sánchez (Aisar, min. 69).

1 - FC Andorra: ‘Yaako’; Carrique, Bomba (Cerdá, min. 60), Sergio Molina, Martí Vilà; Dani Villahermosa (Le Normand, min. 89), Efe Akman, Álvaro Martín, Jastin (Álex Calvo, min. 60); Minsu (Nieto, min. 74) y Lautaro (Aitor Uzkudun, min. 89).

Goles: 1-0. Minuto 27. Youness. 2-0. Minuto 46. Carlos Hernández. 2-1. Minuto 80. Nieto, de penalti.

Árbitro: Álvaro Moreno (Comité Madrileño). Enseñó cartulinas amarillas a los ceutíes Obeng (m. 44) y Koné (m. 44) así como a los andorranos Carrique (m. 54) y Villahermosa (m. 88).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube con la asistencia de 3.413 espectadores, la entrada más floja de la temporada. El propietario del Andorra, Gerard Piqué, estuvo presente en el campo.