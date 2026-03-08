COPA DE ESCOCIA
El Celtic elimina al Rangers en los penaltis en la Copa de Escocia y los ultras de ambos equipos toman el campo
El derbi escocés de cuartos de final de la Copa escocesa terminó con un absoluto caos sobre el terreno de juego
El Celtic aprovechó su acierto en el lanzamiento de penaltis (2-4), tras un empate a cero, para ganar el derbi del 'Old Firm' ante el Rangers en la Copa de Escocia y alcanzar las semifinales después de que el encuentro disputado en el Ibrox Stadium terminara con aficionados de ambos equipos sobre el césped.
El triunfo del conjunto de Martin O'Neill llevó a situaciones encontradas en las gradas del recinto del Rangers. Los seguidores de los dos equipos saltaron al terreno de juego cuando los jugadores aún no habían llegado a los vestuarios. Los locales, como protesta y para aliviar su decepción. Los verdiblancos, para celebrar el éxito y la clasificación.
La policía y los miembros de seguridad tomaron pronto el campo para evitar que ambas aficiones se enfrentaran. Algunas bengalas fueron de un lado a otro, del césped a uno de los fondos y al contrario, y algunos seguidores, con el rostro cubierto, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad.
El segundo duelo en una semana entre los equipos más poderosos de Escocia volvió a terminar igualado y esta vez se resolvió desde los once metros. El fin de semana pasado, en la liga, el choque acabó con empate a dos goles.
Este domingo, Rangers falló dos, los lanzados por James Tavernier, el primero, y Djeidi Gassama, el cuarto, mientras que el Celtic anotó los cuatro que lanzó.