El CE Europa denuncia que la RFEF no le ha permitido llevar un brazalete con la bandera de Palestina en su partido ante el Marbella

La RFEF no le permitió portar un brazalete con la bandera de Palestina al capitán del CE Europa en su partido ante el Marbella de 1ª RFEF

Este sábado se midieron el CE Europa y el Marbella en un encuentro correspondiente a la 6ª jornada del Grupo 2 de Primera RFEF.

El partido se lo llevó el conjunto local por 2-1, pero el choque también estuvo marcado por una "polémica extradeportiva".

El CE Europa anunció esta semana que tenía la intención de que el capitán jugara con la bandera de Palestina en su brazalete para "hacer visible el rechazo de la ocupación y la supremacismo, y de sumarnos al llamamiento internacional para detener la violencia".

"Club Deportivo Europa dice basta ante el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino por parte del gobierno sionista de Israel. No podemos permanecer callados contra la violación de los derechos humanos y la masacre que ya se ha cobrado decenas de miles de vidas, muchos de ellos niños. En el próximo partido, los capitanes de nuestros equipos llevarán un brazalete en apoyo a Palestina. NO al genocidio NO a la ocupación NO a la supremacismo SÍ a la vida y a la libertad de los pueblos", señaló el comunicado del conjunto catalán.

Sin embargo, tal y como ha confirmado el propio conjunto, la RFEF no se lo permitió, pero el capitán terminó jugando con un brazalete donde lucían los colores de la bandera de Palestina.