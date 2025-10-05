El Castellón de Pablo Hernández suma el tercer triunfo seguido

El Castellón sumó este domingo su tercer triunfo de la temporada, todos de forma consecutiva en otros tantos partidos de Pablo Hernández en el banquillo, ante un Sporting de Gijón que solo pudo plantar cara por los errores propios del conjunto 'orellut' y que sufrió su quinta derrota seguida.

El Castellón salió con el control absoluto del partido y encerró al Sporting de Gijón. Una gran combinación sirvió en el minuto 8 para que Cipenga asistiera a Jakobsen que golpeó con pierna derecha en la frontal del área para adelantar a su equipo con un balón que se fue a la escuadra derecha de la portería asturiana.

El tanto 'orellut' se vio enmendado rápidamente por un enorme error del portero Romain Matthys. El belga trató de regatear dentro de su área a Gelabert, que le quitó el balón y se lo cedió a Dubasin para que marcara a puerta vacía el empate, cuando solo transcurría el minuto 10.

A los albinegros les costó asimilar el golpe y el partido cayó en ritmo, sin ocasiones por ninguno de los dos equipos, hasta que se volvieron a animar en la recta final de la primera parte. Primero fue el Sporting el que dispuso de una oportunidad para ponerse por delante, pero Matthys sacó el mano a mano ante Pablo.

Posteriormente, ya en el minuto 41, un balón que controló Calatrava en la frontal del área acabó en penalti para los locales por mano de Diego. El propio media punta 'orellut' asumió la responsabilidad para golpear a la derecha de la portería, mientras que Yáñez se lanzó al lado contrario, lo que permitió que el Castellón se fuera con ventaja al descanso.

El Sporting trató de sorprender por velocidad al conjunto local en los primeros compases de la segunda mitad y tuvo el empate en sus botas Otero, pero el mano a mano en la frontal del área lo pudo rechazar Matthys, que evitó el segundo gol visitante.

El Castellón era poseedor del control del balón, aunque apenas inquietó la meta del Sporting. Solamente con un centro cerrado de Mellot que se estrelló en el larguero. Tampoco el equipo de Asier Garitano encontró el área albinegra, sin crear peligro sobre la meta castellonense.

Otero fue capaz de encontrar la portería del Castellón, tras un mal despeje 'orellut' con un remate que detuvo Matthys. La respuesta local llegó en las botas de Ousmane Camara que, de forma inmediata, con una jugada personal sentenció el partido con un golpeo en el interior del área con pierna izquierda con el que batió a Yáñez y puso el definitivo 3-1 que refuerza el proyecto de Pablo Hernández y deja al equipo asturiano en la zona baja de la tabla.

FICHA DEL PARTIDO:

3.- CD Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar (Tincho, min.70), Alberto Jiménez, Salva Ruiz; Barri (Doué min.61), Ronaldo (Gerenabarrena, min.82); Mamah (Pablo Santiago, min. 61), Cipenga, Calatrava y Jakobsen (Camara, min. 82).

1.- Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Diego (García, min.5), Pablo, Perrin (Cortés, min. 65); Loum (Kembo, min.45), Alexandre (Justin, min. 65); Dubasin, Gaspar (Amadou, min. 85), Gelabert y Otero.

Árbitro: José Antonio Sánchez (comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Salva Ruiz, Tincho y a Lucas Alcázar en el Castellón y a Gaspar, Kembo, Cortés, Pablo y Alexandre por el Sporting de Gijón.

Goles: 1-0 Jakobsen, min. 8; 1-1 Dubasin, min. 10; 2-1 Calatrava (p), min. 42; 3-1 Camara (min. 87).

Incidencias: Partido correspondiente a la 8ª jornada de la Segunda División disputado en el estadio SlyFi Castalia con la presencia de 11.711 espectadores.