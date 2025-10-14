Carolina Marín, campeona del mundo de bádminton: "No creáis ni la mitad de lo que veis en redes sociales; cuidaros y rodearos de quienes os quieren"

La campeona olímpica de bádminton Carolina Marín ha abierto su corazón en un vídeo compartido en redes sociales, donde reflexiona sobre su vida tras la grave lesión de rodilla que la apartó de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con un tono sincero, la deportista onubense de 32 años ofrece un mensaje contundente sobre la importancia de la salud física y mental, el equilibrio personal y la autenticidad frente a las apariencias en las redes sociales.

Marín desmiente la percepción de que ha pasado un verano despreocupado viajando y disfrutando. "Mucha gente se cree que he estado todo el día de fiesta, pero también he estado entrenando", aclara. Aunque reconoce haber visitado muchos lugares, su prioridad ha sido clara: cuidar su salud, haciendo énfasis en la salud mental.

"Sin salud no se va a ningún lado", afirma, subrayando que, en el deporte, con "fecha de caducidad", la salud física y mental es lo que perdura. Tras la rotura del ligamento cruzado anterior y los meniscos sufrida en agosto de 2024, Marín se ha enfocado en su recuperación, un proceso que combina entrenamientos con momentos de introspección.

Este verano, el primero en años sin la presión de preparar un Mundial o unos Juegos Olímpicos, ha sido una experiencia diferente para ella: "He disfrutado como ningún otro verano en mi vida", confiesa, destacando cómo ha aprendido a conocerse mejor y a valorar el tiempo consigo misma.

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIALES

Marín también aprovechó para lanzar un mensaje crítico sobre una de las partes más oscuras de las redes sociales: "No creáis ni la mitad de lo que se muestra, porque no es verdaderamente lo que una persona hace en su día a día". Además de esta reflexión, invitó a sus seguidores a priorizar el bienestar, rodearse de seres queridos y vivir con autenticidad. Su deseo final, expresado con esperanza, es volver a competir: "Ojalá nos volvamos a ver en una pista de bádminton".

Con tres títulos mundiales, cinco europeos y un oro olímpico, Marín sigue siendo un referente del deporte español. Mientras continúa su recuperación, sin fecha confirmada para su regreso, la onubense deja claro que su lucha va más allá de las pistas, consolidando su legado personal y como ejemplo de superación.