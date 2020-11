Carlos Soler, en Tiempo de Juego: "Me pone haberle metido un hat-trick al Madrid"

Carlos Solerha sido el gran protagonista del partido entre el Valencia y el Real Madrid en Mestalla. El futbolista del Valencia ha marcado tres goles desde el punto de penalti que le han servido a su equipo para imponerse al conjunto blanco. Tras ese partido, Soler ha atendido a los micrófonos de Tiempo de Juego para explicar cómo se ha sentido en el partido.

“Hemos conseguido tres puntos muy importantes”, ha recalcado el capitán del Valencia, quien le ha hecho tres de los cuatro goles al Real Madrid. “Al fallar el primer penalti he dudado, pero mis compañeros han confiado en mí y he decidido volver a lanzar”, ha reconocido.

El futbolista ‘che’ ha transformado los tres penaltis que ha lanzado y, en el primero de ellos, el gol tenía una dedicatoria muy especial. “La dedicatoria ha sido para Alexis, un chico que conozco y sufrió cáncer, lo está superando y hacía tiempo que quería dedicarle el gol”, ha confesado.

Con esta victoria, el Valencia se coloca noveno con 11 puntos, a solo tres puntos de los puestos europeos.

