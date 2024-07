Carlos Sainz saca pecho: "Sinceramente, no creo que Hamilton sea mejor piloto que yo"

Se sigue a la espera de noticias sobre el futuro de Carlos Sainz. Entre tanto, se ha hecho valer en una entrevista que publica este lunes la publicación GQ, en la que tiene claro quién vale más entre él y el campeón del mundo Lewis Hamilton, que el próximo año correrá en Ferrari, donde Sainz termina contrato el próximo 31 de diciembre: "Creo sinceramente que Hamilton no es mejor piloto que yo. Igual que si le haces esta pregunta a los 18 otros pilotos te contestarán lo mismo".

Sainz fue más allá, sin tapujos: "Yo creo que soy la mejor opción para cualquier equipo de Fórmula 1 porque si no tuviese esta mentalidad no sería piloto de Fórmula 1 y no tendría el alma competitiva que tengo".

Terminar el Mundial 2024 con expectativas de podio

A sabiendas de que el presente Mundial no comenzó del todo bien, sabe que "de momento, tengo que aprovechar la oportunidad de tener un coche este año que me permite hacer algún que otro podio. En el día que toca y que todo está a punto, hay alguna oportunidad de ganar. Entonces aprovechar esas oportunidades que tengo para hacer podios y ganar, ya que no sé si el año que viene las voy a tener", dijo Sainz convencido del potencial del 'SF-24'.

Sobre el comienzo de la temporada, reconoce que fue complicado: "La noticia y el anuncio de mi no renovación y la llegada de Hamilton a Ferrari ya puso una sensación extraña al inicio del año, sabiendo que ya va a ser mi último año en Ferrari. Y luego nada, he empezado la temporada muy bien. Obviamente con ganas de demostrar mucho".

El madrileño es consciente también de que no ha tenido un coche para ganar el título de campeón del mundo. "Si yo hubiese tenido coche estos años para haber ganado un Mundial y no lo hubiese ganado, pues ahí sí que me hubiese costado más aceptar que he tenido la oportunidad y no la he aprovechado", señaló.

Su futuro, a día de hoy

Sobre su futuro, Sainz tiene claro que pesará tanto "tener un coche competitivo" lo antes posible como encontrar "un proyecto" que le dé estabilidad y motivación. "Estoy intentando encontrar el balance de lo mejor de las dos cosas, y por eso no es fácil, porque es una decisión muy importante para mi carrera deportiva", apuntó.

"Williams es una escudería superemblemática de la Fórmula 1, y es de las pocas que me quedan, Red Bull Racing también, Mercedes también, hay dos o tres escuderías por las que todavía no he pasado que igual en algún futuro pasaré. He estado en cinco equipos diferentes en estos diez años, y me quedo con muy buenos recuerdos de cada equipo", explicó sobre los equipos en los que no ha estado aun en su carrera deportiva.