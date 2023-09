Pepe Domingo Castaño, una leyenda, el padre de la familia de Tiempo de Juego, nos ha dejado. En el Fin de Semana de Cristina López Schlichting, el comunicador puntero de la Cadena COPE y amigo de Pepe Domingo, Carlos Herrera, despidió a una figura histórica de esta casa, del periodismo español, de la radio.

"Si había algo que no le pega a Pepe, es la muerte. Le pegaba la vida, cualquier cosa. Yo me he acordado de mil y una situaciones de cuando coincidí con Pepe", señaló Carlos Herrera, recordando los momentos especiales que vivió con Pepe Domingo.

"En el año 1985, yo era un chaval recién llegado a la radio. Él era una estrella. Hacía un programa con Joaquín Prat e Iñaki Gabilondo. Eso fue lo que hizo posible el acercarme a la figura del ser humano. Todo me pareciera después muy relativo. Igual que con Joaquín, es una figura de la que no me podré olvidar nunca jamás", dijo el comunicador de la Cadena COPE, recordando también a otro hito como Joaquín Prat.

También se acordó del amor de Pepe que tenía por la tierra de Herrera. De Andalucía. E hizo una promesa a modo de homenaje: "Ha sido un gran amante de Andalucía, le gustaba. Me pedía en aquellos primeros años en la radio que le grabara una pequeña carta, contándole cosas de mi pueblo. Ahora le doy vueltas a la cabeza y tengo los textos guardados. Un buen homenaje será buscar esos textos por casa. Habrá que hacerlo".

Por último, describió a la perfección lo que ha sido Pepe Domingo Castaño."Era el detalle, la finura, la poesía, el ímpetu, el agrado... era todo eso y más. Eso era Pepe y más. Me costaría decir solo una palabra de Pepe", concluyó Carlos Herrera.