El capitán de la Real Sociedad condena los cánticos contra Asencio: "No nos gustan"

Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, habló de los cánticos recibidos por Asencio de parte de la grada de Anoeta que obligaron a parar el partido a Sánchez Martínez: "Como en muchos estadios, lo que unos pocos canten no empaña al resto de la afición. Se condenan los insultos, por supuesto. No nos gustan. No es la manera adecuada y nos sumamos a la causa de que no es el camino", afirmó a Movistar + tras el encuentro.

El entrenador del Real Madrid explicó que el cambio de Raúl Asencio respondió a que el jugador "estaba afectado" por los cánticos algo que "a nadie le gusta", aunque defendió que el árbitro del encuentro haya "actuado bien" aplicando el protocolo. "Ha actuado bien, Vinícius ha hablado con el árbitro, el árbitro ha parado el partido y ha aplicado el protocolo, es lo que tenía que hacer y creo que lo ha hecho bien, todo ha salido bien. Lo he quitado porque el jugador tenía dos cosas: estaba afectado y tenía amarilla".

Inmanol Alguacil también fue preguntado por los cánticos de "Asencio, muérete" que se escucharon en Anoeta y que obligó al colegiado a parar el partido. "Yo no lo he escuchado. Si es así, condenarlo, no nos gusta. Quiero decir que nuestros aficionados y jugadores son de lo más noble que hay en la Liga", dijo. "El comportamiento de nuestros aficionados y jugadores ha sido de chapó. Si hay esos cánticos hay que condenarlos, porque no puede ser, pero decir que estoy muy orgulloso de esta afición y estos jugadores por el comportamiento y el respeto que muestran siempre", terminó.